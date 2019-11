Cargos al alcalde de Alvarado, Tolima, y ocho exfuncionarios por presunta falsificación de contratos

–La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al alcalde de Alvarado, Tolima, Pablo Emilio López Trujillo, así como a otros ocho exfuncionarios del municipio, por una presunta falsificación de 12 contratos de obras y prestación de servicios en el 2014, por más de 60 millones de pesos.

El pliego de cargos afectó también al exalcalde del municipio, Yesid Fernando Torres Ramos (2012 – 2015); el exsecretario de Gobierno, Álvaro Palma Orjuela; la exsecretaria de Hacienda, Dadiana Andrea Peña Hernández, y el exjefe de Planeación, Carlos Fernando Cortés Ayala.

También se dictaron cargos al exjefe de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán; el exjefe de Planeación e Infraestructura, César Augusto Martínez, y los exfuncionarios Magaly Guzmán y Víctor Alfonso Gómez Lozano.

De acuerdo con la investigación, aunque hubo una ejecución parcial de algunas obras, aparentemente los contratos no fueron firmados por el supuesto contratista que figura recibiendo los pagos por su realización.

El Ministerio Público señaló que la persona que aparece en los documentos como contratista al parecer no presentó ofertas ante la alcaldía, no suscribió los contratos ni firmó documentos en el desarrollo de los mismos. Igualmente, no habría ejecutado las obras y tampoco recibió algún tipo de pago por las mismas.

El actual alcalde de Alvarado, Pablo Emilio López Trujillo, es investigado en su condición de secretario de Hacienda del municipio en el año 2014, año en el que se suscribieron los supuestos contratos.

Por esos hechos la Procuraduría calificó la presunta conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.