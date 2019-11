Ciclismo: «No trabajes para Froome en el Tour 2020», mensaje de LeMond, para Egan Bernal

El exciclista norteamericano Greg LeMond, campeón del Tour de Francia, dijo este miércoles en entrevista para VeloNews, refiriéndose a Egan Bernal que: «Chris no es tu amigo», para que el colombiano no trabaje para el británico en el Tour 2020.

Y agregò que: «Chris Froome está al final de su carrera y este tipo al principio no debería dar ningún regalo a nadie. Sin duda, a los 22 años, no cedería ninguna victoria. Les digo a todos los jóvenes que no se dejen seduciar de personas que han ganado el Tour de Francia en ediciones anteriores».

Esto sin conocerse lo que va a correr Bernal. El Giro de Italia y el Tour de Francia, son carreras que seducen al pedalista de origen colombiano.