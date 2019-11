La polémica charla en Washington entre el embajador Francisco Santos y la nueva canciller Claudia Blum

–En un café en Washington, el embajador de Colombia Francisco Santos y la recién nombrada canciller Claudia Blum, sostuvieron una conversación en la cual lanzan duras críticas al exministro de Relaciones Exteriores y actual titular de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y al gobierno de los Estados Unidos.

La conversación entre el embajador y la futura canciller, revelada por Publimetro, inicia con la disertación de Santos, quien afirma que lo que un día fue un buen Departamento de Estado, ahora está destruido.

A continuación reproducimos apartes de la transcripción de la charla:

Claudia Blum: Porque hay todo tipo de movimientos que yo estoy aterrada de la chismografía y la cosa, que a mí eso me rueda…

Francisco Santos: Sí, que le resbale. Usted lo tiene que hacer es hacer bien la tarea.

CB: Sí, yo no voy a perder el tiempo en ese tipo de peleas.

FS: Me parece buenísimo. Pero, venga le cuento entonces cómo están las cosas en Estados Unidos. Le voy a hacer como tres panoramas. Ahoritica viene un venezolano para que hables con Guaidó. De una vez, te lo van a pasar ya.

CB: ¿Qué?

FS: Sí, para que lo saludes y están en contacto, porque vas a tener que hablar con él permanentemente.

CB: Sí, yo sé.

FS: Pero bueno, entonces. Quiero hablarte de Estados Unidos, te hablo de Venezuela y te hablo de Europa. Y después de la Cancillería.

Estados Unidos: aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos… Entonces yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así. Hoy en día eso se acabó. Es más, te voy a contar una anécdota. Llegué al puro principio y me senté con el embajador de Singapur. Nada más y nada menos. Un país importantísimo para los gringos. Y le pregunté cómo funciona el poder acá. Me dijo: “mire, en la administración pasada”, o sea en la de Obama, “yo iba al Departamento de Estado una vez por semana. Aquí llevo ocho meses y no me importa ir, porque no cuenta”. Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario… De ahí pa’ abajo parece una ONG.

El diálogo versó sobre el papel del saliente ministro de Relaciones Exteriores.

FS: “Yo quiero que te conozcan (a Claudia Blum) y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia.

Claudia Blum: “No, estaba haciendo política”.

FS: “No tenía estrategia. Yo decía: ‘¿A qué vienen?’. Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba. No, no, era”…

CB: “Un desastre”.

FS: “Entonces aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí”.

CB: “Pero usted ya tiene una estrategia lista”.

FS: “Sí, yo la armé. Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso”.

CB: “Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados”.

FS: “A mí eso me encanta. Pero mira, yo llevo un año pidiendo directrices. Pero bueno, eso no importa…

El tema que ocupó, en mayor medida, la conversación fue la situación de Venezuela. En el diálogo, Santos y Blum abordaron cómo está la situación política del país vecino. Audio del embajador sobre la crisis de Venezuela.

“Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor (Nicolás Maduro) no se va, nos va a hacer la vida imposible”, Francisco Santos

FS: “El segundo tema es Venezuela. Está un poco parado”.

CB: “Sí, lo de Guaidó está parado”.

FS: “Pero creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de una manera distinta. Lo del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política en la Casa Blanca. Pero aquí todavía no se ponen de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible.

En ese sentido, Santos le afirmó a Blum que tenía programado agenda para visitar la frontera de Colombia con Venezuela, a donde llevaría a parlamentarios europeos.

FS: “Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer y que no se pierda en Washington la importancia de Venezuela. Que ellos entiendan que este mierdero va a desestabilizar a todo el continente, porque aquí no hay memoria, es que aquí, a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind (en la cabeza) Venezuela. Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela”.

Santos aseguró que era prioritario que la comunidad internacional contemplara la crisis de Venezuela como importante en la agenda política de cada país.

FS: “Europa no sabe que hay crisis en Venezuela: 120 millones de dólares de ayuda de los países más ricos del mundo, es una vergüenza”…

CB: “Es una vergüenza…”

FS: “Por eso toca hablar con los embajadores e invitar a parlamentarios de Europa para que vean el infierno de ese país y se despierten. Siria sí y esto no. Es importansísimo armar una cosa estratégica con Venezuela a partir del trabajo nuestro, con las embajadas que ya está montando el gobierno de Guaidó, allá”.

“La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar”, Claudia Blum

Santos pidió abordar el tema de la política latinoamericana, pero Blum le pidió ayuda para trabajar con el tema de Venezuela.

CB: “Pero entonces Venezuela. Pachito, ayúdeme a pensar. La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar; sacarlo Estados Unidos (…) tampoco va a pasar… ¿Diálogo? Pues el diálogo ese…”.

FS: “Hoy estaba hablando con un señor, porque la CIA no se está metiendo”.

CB: “¡No, no se está metiendo!”.

FS: “La CIA está ‘pfff’…”.

CB: “Y ahora en campaña uno no sabe qué va a hacer Trump”.

FS: “Si Trump ve muy díficiles las elecciones, se mete a Venezuela”.

CB: “Yo no lo veo así. Yo lo veo muy lejano”.

FS: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.

“La gente ya no cree. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco”, Claudia Blum

Blum se refiere a la ayuda humanitaria que varios países pretendían ingresar a Venezuela en contenedores.

CB: “Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál. Hablé con (menciona dos nombres) y me dijeron: ‘Claudia, lo único es el diálogo, pero un diálogo en donde todos quepan’”.

El embajador le contó a Blum cómo se ha ido manejando el tema de la defensa con Estados Unidos.

FS: “Hoy las relaciones están superbien. Pero tengo un problema, no tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero (Guillermo Botero, exministro de Defensa) no trabajaba, no venía. Espero que Carlos (Holmes Trujillo) sea el interlocutor.

CB: “Pero dígaselo al presidente también. Porque para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos. Y usted se tiene que fortalecer porque hay una serie de chismes. Porque ahora viene la campaña política (elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020) Entonces (Donald Trump) va a arreciar contra las drogas, migración y Venezuela”.

Al final del encuentro, ambos conversan sobre las próximas elecciones en Colombia.

FS: No, bien. Normal. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que él (Carlos Holmes Trujillo) piensa que yo me voy a meter a la política. (Información y fotos Publimetro).