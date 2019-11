Aumenta la violencia por enfrentamientos entre encapuchados y fuerza pública tras jornada de paro

La ciudad capital se encuentra vandalizada por manifestantes del paro nacional, en varios sectores de Bogotá. El centro de la ciudad, la Plaza de Bolívar, los alrededores de la Universidad Nacional, La avenida Suba con avenida Cali y múltiples estaciones de Transmilenio, fueron objeto de vandalismo y desmanes de encapuchados durante la manifestación y hasta horas de la tarde-noche.

En Suba se reportaron bloqueos intermitentes en inmediaciones del Portal. Los manifestantes utilizaron canecas en la intersección de las avenidas Suba con la avenida Cali, e incluso prendieron fuego a varias de estas.

Los accesos a esta parte de la localidad están bloqueados tanto por la avenida ciudad de Cali como por la avenida Suba.

El sistema de Transmilenio hace retorno en la estación 21 Ángeles, mientras que se encuentran cerradas las estaciones Boyacá, 21 Ángeles, Transversal 91 y La Campiña.

#ParoNacional After a day of mostly peaceful protests, atmosphere takes a turn for the worse at Plaza de Bolívar in Bogotá pic.twitter.com/yBnYDXxqv4

— The Bogota Post (@BogotaPost) November 21, 2019