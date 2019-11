Duque reconoce que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y plantea diálogo para llegar a puntos de encuentro

–«Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar. Que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal, expresó el presidente Iván Duque Márquez en un mensaje a los colombianos con motivo del paro de este jueves.

El mandatario dijo que confía «en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente».

Los siguientes son los términos del mensaje presidencial:

Colombianos:

Desde que llegamos a la Presidencia hace 15 meses, con decisión enfrentamos retos para construir juntos un país de oportunidades para todos.

Esto lo lograremos convencidos de que somos más fuertes cuando ponemos al país primero. Cuando nos encontramos en la calle para conocernos y no para dividirnos.

Son muchos los ejemplos en los que, dialogando, hemos llegado a puntos de encuentro.

Este es un Gobierno que escucha. Y es necesario que, como sociedad, realicemos todos los esfuerzos para alcanzar lo que queremos como nación. Que todos, absolutamente todos, asumamos nuestro papel en la historia.

Mañana Colombia tendrá una jornada de protestas convocada por diferentes sectores sociales.

Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar. Que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal.

Por eso, trabajamos de día y de noche para encontrar alternativas y superar los obstáculos, como lo hemos hecho como nación a lo largo de nuestra historia.

Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos.

Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido.

Hoy como siempre, todas las instituciones del Estado están al servicio de los ciudadanos.

Estamos trabajando con los alcaldes, gobernadores y todas las autoridades del país, tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público en todo el territorio nacional.

Por eso, todos deben tener esta certeza: Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden.

Y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad.

Para eso está nuestra fuerza pública, la que siempre ha estado lista para proteger la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos, sin excepción alguna.

Mañana confiamos en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente.

Colombianos:

Yo creo, como ustedes, que podemos ser más como país, porque más Colombia es menos injusticia. Más Colombia es menos pobreza. Más Colombia es menos rencor.

Pero para ser más, tenemos que construir con la verdad, con lealtad, sobre cimientos sólidos.

Por eso nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos. Y a llevar a Colombia más lejos, juntos como nación.

Yo los invito a que construyamos este país. Este país que anhelamos.

Que entendamos que en democracia hay diferencias. Pero que son más importantes las cosas que nos unen.

Muchísimas gracias.