Idartes rinde homenaje al periodista Alfredo Molano Bravo

“Para mí, escribir es enfrentarme al ruido y al tiempo. Los primeros palotes, largos y negros, hechos con un lápiz sin punta, desbordaban los renglones del cuaderno; cuando aprendí a hacer las letras, palmer, con pluma, las manchas eran mi firma. Los exámenes de colegio, ya con esfero, no solían responder preguntas sino ensayar retos. No aprendí a escribir bien a máquina, pero me gustaba oír el timbre al final de la línea”.

Con estas palabras, el periodista Alfredo Molano Bravo comenzaba su discurso en 2016, cuando el jurado del Premio Simón Bolívar reconocía su vida y obra, con el máximo galardón de dicho certamen.

Tras fallecer recientemente, el periodismo colombiano se quedó sin una de las grandes plumas, que además de aportar al oficio periodístico entregó grandes reflexiones a la memoria, la reconciliación y la construcción de la verdad en el país.

Reconociendo la importancia de Molano Bravo para el periodismo, el Idartes dedicará un homenaje especial a este autor, durante la Entrega del Premio de Periodismo Cultural para las Artes del Idartes, que tendrá lugar el próximo jueves 28 de noviembre, a las 5:30 p.m, en la Sala Gaitán, ubicada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (antigua Cinemateca Distrital – Carrera 7 No 22-79. Esta será una cita de entrada libre hasta completar aforo, por lo que se sugiere a los interesados llegar puntuales.

En el evento, organizado por la Subdirección de las Artes del Idartes, su Premio de Periodismo Cultural y el equipo de Sectores Sociales con su proyecto Seres; conversarán la comisionada de la Comisión de la Verdad, Lucía González, la periodista María Jimena Duzán y Alfredo Molano Jimeno (hijo de Alfredo Molano Bravo). Será un encuentro para recordar al periodista, en el que los invitados entregarán perspectivas sobre un hombre que fue más allá del país conocido, buscando uno nuevo.

Luego, el Idartes entregará los reconocimientos de su Premio de Periodismo Cultural para las Artes, un estímulo que busca incentivar la escritura sobre arte en Bogotá, con sus tres categorías: Nuevos Nombres, Voces Profesionales y Crítica, que este año exaltarán la labor de cinco nuevos autores, un periodista profesional y un crítico de arte.

“Idartes le apuesta al periodismo cultural, reconociendo la importancia de este oficio en la visibilización de las prácticas artísticas, así como en la apropiación social de las artes”, destaca Alejandro Flórez Aguirre, subdirector (E) de las Artes del Idartes, quien agrega que esta será una cita imperdible, en la que, teniendo como inspiración a Alfredo Molano Bravo, la entidad reconocerá a autores emergentes del periodismo y creadores profesionales que aportan al sector cultural con cada nueva publicación periodística.

Sobre el Premio de Periodismo Cultural

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes busca fomentar y cualificar el periodismo cultural y la crítica de arte en Bogotá, para que la información que circule sobre estos temas en los medios de comunicación cuente con unos mínimos de calidad y ética, incentivando, tanto el trabajo de los periodistas y críticos en ejercicio, como la aparición de nuevos autores de este oficio en la escena local. Por ello convoca a su Premio de Periodismo Cultural para las Artes, que está estructurado en tres categorías: Nuevas Voces, que invita a nuevos autores a detenerse para recibir un proceso de formación y realizar trabajos sobre las artes en la ciudad; Voces Profesionales (que reconoce el trabajo de los periodistas culturales activos en los medios de comunicación y sus productos periodísticos); y Crítica (enfocada en la generación de contenidos inéditos de crítica de arte, relacionados con los eventos culturales importantes que se desarrollan en Bogotá).

Categoría Nuevos Nombres: está dirigida a periodistas, comunicadores, expertos de áreas artísticas, académicos y/o estudiantes universitarios interesados en el periodismo cultural, que cuentan como mínimo con dos (2) años de formación universitaria certificada, o que han realizado y publicado reportajes, entrevistas, programas o cualquier otro producto enfocado en el arte, las/los artistas y la cultura de Bogotá, para radio, prensa tradicional, televisión, medios digitales y medios comunitarios.

Además de los residentes en Bogotá, en esta convocatoria podrán participar personas naturales residentes en los municipios de Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá, Cota, La Calera, Tenjo, Tabio, Sibaté, Zipaquirá, Facatativá, Bojacá, Gachancipá, Tocancipá o Sopó.

Categoría Voces Profesionales: busca periodistas, comunicadores, expertos de áreas artísticas, académicos, que han realizado y publicado reportajes, entrevistas, programas o cualquier otro producto enfocado en el arte, las/los artistas y la cultura de Bogotá, para radio, prensa tradicional, televisión, medios digitales y/o medios comunitarios.

Categoría Crítica – Ensayo Corto: premia a críticos, periodistas, comunicadores, expertos de áreas artísticas, académicos y/o estudiantes universitarios de mínimo sexto semestre de formación, interesados en el periodismo cultural, que estén interesados en escribir un ensayo corto inédito sobre la historia de los eventos culturales de la ciudad.