Paro Nacional: Puntos de encuentro en las principales ciudades del territorio colombiano

–A continuación reseñamos los puntos de encuentro de las movilizaciones que se cumplen este jueves en principales ciudades y otros municipios desarrollo del paro nacional de 24 horas convocado por las centrales obreras y otras organizaciones sociales y políticas:

BOGOTÁ

Punto de encuentro 1: Parque Nacional [Carrera 7ma con Calle 39] Hora: 10am

Punto de encuentro 2: Gobernación de Cundinamarca

Punto de encuentro 3: Hospital San Juan de Dios

Punto de encuentro 4: Sector de la Sevillana con Autopista sur

Punto de encuentro 5: SENA de la 30 con 1 de mayo

Punto de encuentro 6: Plazoleta de la hoja [Carrera 30 con calle 19]

Punto de encuentro 7: Universidad Nacional

Punto de encuentro 8: Universidades del Norte [Calle 100 con 11]

ARAUCA

Arauca: Marcha y plantón en la Procuraduria regional Arauca

a las 10am

Saravena: 9am sede de ASEDAR

Fortul 9am redoma principal

ATLÁNTICO

En Barranquilla: Punto de encuentro 1: Parque Estercita Forero Cll 74 #42f esquina. Hora: 9:00am

Punto de encuentro 2: 8am Universidad Autónoma del Caribe

ANTIOQUIA

Medellín

Punto de encuentro 1: SENA de Medellín | 5:00 a.m.

Punto de encuentro 2: Universidad de Antioquia | 6:00 a.m.

Punto de encuentro 3: Universidad Nacional, sede Medellín | 6:00 a.m.

Punto de encuentro 4: Punto Cero (UN + UdeA + IES Robledo) | 7:00 a.m.

Concentración ciudadana: Parque de las Luces | 9:00 a.m.

Movilización ciudadana: Centro de Medellín | 11:00 a.m.

Guarne: Cacerolazo: Parque principal de Guarne | 20 de noviembre, 7:00 p.m.

Rionegro: Concentración regional Oriente: Parque principal de Rionegro | 10 a.m.

Fredonia: Concentración: Parque principal de Fredonia | 8:00 a.m. | Invita: Asamblea Municipal Constituyente, Subdirectiva Magisterial.

Caucasia

•Movilización: Parque de la Ceiba | 2:30 p.m.

• Concentración: Cancha de Boxeo | 4:00 p.m.

Apartadó: Encuentro para marchar: Centro Comercial Nuestro Urabá | 8:00 a.m.

Andes: Punto de encuentro: Cancha de Corid | 3:00 p.m.

AMAZONAS

Leticia: 9:00 am a 10:00 am Conversatorio sobre los objetivos del paro.

10:00 a m – 12m. Marcha por las principales calles de Leticia.

Lugar de concentración: Escuela Normal Superior. Salón Esmeralda.

BOYACÁ

Tunja: Salida hacia Villa de Leyva, Estancia el Roble, Los Hongos y la UPTC a las 7am

BOLÍVAR

Cartagena

Magisterio Distrito y Movimiento Sindical desde el Centro Recreacional Napoleón Perea a las 7:00 a.m.

Magisterio (municipios), desde el puente de Turbaco a las 7:00 a.m.

Los anteriores se unen en La Bomba del Amparo a las 9:00 a.m. y marchan hasta Cuatro Vientos.

La UDC se concentra en la sede Piedra Bolívar a las 8 a.m. y se encuentran con el SENA en el sector Cuatro Vientos a las 9:00 a.m., donde se espera a los marchantes que vienen desde la Bomba del Amparo.

Marcha desde Cuatro Vientos por la Avenida Pedro de Heredia, hasta el centro de la ciudad.

CALDAS

Manizales: 8am Universidad Nacional – Parque de las aguas

CAQUETÁ

Florencia: Punto de encuentro: Polideportivo del Barrio Versalles, con salida a las 9 de la mañana

CAUCA

Popayán punto de encuentro 1: Los Faroles

Punto de encuentro 2. Facultad de Derecho Unicauca

Punto de encuentro 3. Sena Norte

CESAR

En Valledupar: Punto encuentro: Glorieta del Obelisco (salida a Bosconia) 7:00 am, tomando La Avenida Fundación pasando por La Glorieta de La Ceiba, haciendo un alto en la Gobernación del Cesar hasta La Plaza Alfonso López.

CÓRDOBA

En Montería: Universidad de Córdoba, 8am recorren toda la circunvalar hasta la calle 46, pasan por la electrificadora hasta la calle 41 y por la carrera cuarta hasta el parque Laureano Gómez.

CUNDINAMARCA

Tenjo: 8am Parque Central

Funza: 4pm Parque principal

Facatativá: Universidad de Cundinamarca. 1:30 pm

Zipaquirá: Frente al Cedro. 8am | Punto 2: Frente a la biblioteca 9am | Punto 3: Cacerolazo. Calle 4 con carrera 15 6pm

CHOCÓ

Quibdó: 9am Parque Centenario

GUAVIARE

San José del Guaviare: 24 horas movilización e intervenciones en la tarima de la palabra.

GUAINIA

Inírida: Punto de encuentro: Instalaciones de Sintrenal. 8am

HUILA

Neiva: Habrá 4 sitios de salida y rutas de las marchas que se han citado para que se concentren a partir de las 8: am.

1- ZONA NORTE DEL PUENTE DEL TIZÓN, Coordinada por Delegados de la CUT HUILA, la USCO y LA USO, que será reforzada con las organizaciones de Sintraelecol el Bote, Sintrabienestar y las Farc.

2-ZONA ORIENTE HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, Coordinada por Delegados de la CUT HUILA, ANTHOC y SINDESS, que será reforzada con las organizaciones de ANEC, Empresas Publicas, DIAN, Sintracihobi, Sunet, Utrasd, Sintraelecol Calixto y Sinaltracomfa.

3- ZONA NORORIENTE SENA NORTE, Coordinada por Delegados de la CUT HUILA, SINDESENA y COAGROPAZ, que será reforzada con las organizaciones de las delegaciones de campesinos y docentes de los municipios Tello, Baraya, Colombia y Asociaciones de Artistas.

4- ZONA SUR GLORIETA JARDINES EL PARAISO. Coordinada por la ADIH y delegados de la CUT HUILA, delegaciones de Campesinos de municipios de Campoalegre, Rivera, Hobo y Algeciras y el CRIHU. La llegada de todas las marchas será el parque Santander después del mediodía, donde se hará permanencia, habrá intervenciones de líderes, delegados del CDOSSPH, presentaciones culturales y artísticas incluyendo la banda sinfónica del Huila.

LA GUAJIRA

Riohacha: Inicia en el parque Simón Bolívar a las 7:00am.

MAGDALENA

Santa Marta: Universidad del Magdalena. 8am

META

Villavicencio Punto de encuentro1 : 9:00am al frente del Sena multisectorial Vía acacias

Punto de encuentro 2: Puente de Ocoa vía Puerto López

Punto de llegada: Universidad de los llanos sede san Antonio

NARIÑO

Pasto: 8am Puntos de ingresos

Ipiales: Concentración puente de Rumichaca a partir de las 8:00am

NORTE DE SANTANDER

En Cúcuta: Punto de encuentro: 8:00am – El Sena (Centrales Obreras)

Punto encuentro 2: Redoma intercambiador atalaya (magisterio – Asinort)

Punto de llegada: Parque Santander

Pamplona: 9am Universidad de Pamplona

SAN ANDRES ISLAS

San Andrés: Concentración a las 8am Colegio Sagrada Familia.

SANTANDER

Bucaramanga: 7am UIS – SENA concentración

Punto de encuentro 2: Marcha 2pm Puerta del Sol

Sabana de Torres: Parque de las pavas 7am

TOLIMA

Ibagué: Puntos de encuentro 1: Hora: 7:00am Avenida 37 desde el estadio Manuel Murillo Toro hasta la avenida Ambalá (transversal estratégica), también hay movilizaciones avenida 60 y terminan en un plantón sobre la avenida 37

Punto de de encuentro 2: Calle 44 con Cra 5ta [Glorieta de presto] 8am

Punto de encuentro movimiento estudiantil: Se concentran en la autopista sur Boquerón (Carretera Panamericana)

RISARALDA

Dosquebradas, vía a Caldas. 10am

Mercasa, San Luis, Romelia. 9am

Acto cultural Plaza de Bolívar 4pm

PUTUMAYO

ALTO PUTUMAYO: C.I.C. Vereda San Pablo de Tacangayaco. Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco.

MEDIO PUTUMAYO: Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán. Tres sitios de concentración en Mocoa, a partir de las 8:30 de la mañana, así:

-INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDEL DE MONTCLAR: Aquí se concentran las Instituciones Educativas Ciudad

Mocoa, Pueblo Viejo, Condagua, Aborígenes de Colombia, Alto Afán y Fidel de Montclar (docentes, estudiantes autorizados y padres de familia). Grupos Juveniles, Sindicato de la Empresa de Energía,

Sindicato de Bienestar Familiar. Barrios, veredas y organizaciones sociales aledaños.

-CALIYACO. VÍA A VILLAGARZÓN: Aquí se concentran las Instituciones Educativas Caliyaco, San Agustín (Docentes, estudiantes autorizados y padres de familia) docentes de Puerto Guzmán, docentes de

Villagarzón y Puerto Limón, estudiantes del SENA, organizaciones sociales, barrios y veredas aledaños.

-RUMIYACO. VIA A PASTO. Aquí se concentran las Instituciones Educativas Pío XII, Goretti, Fray Plácido, Simón Bolivar, Bilingué Inga, Bilingüe Camentsa (docentes, estudiantes autorizados y padres de familia) ANUC, Colombia Humana, sectores sociales, barrios y veredas aledaños.

BAJO PUTUMAYO 1: Puerto Asís y Puerto Caicedo. Concentración en Santana.

BAJO PUTUMAYO 2: Valle del Guamuez, Orito y San Miguel. Concentración Cancha Municipal de Fútbol La Hormiga. PUERTO LEGUÍZAMO: Institución Educativa José María Hernández, sede Jaime Guzmán Salazar.

QUINDÍO

Armenia: Punto de encuentro: 8am Plaza de Bolívar

VALLE

Buenaventura: la marcha iniciará en el Sena (km 05) hasta la alcaldía Distrital. 6am | Punto 2: el Gallinero 6am

Cali: Se han definido 11 puntos y empieza el paro desde las 00 horas del 21 y durante el día

Punto de encuentro 1: Sameco

Punto de encuentro 2: Menga

Punto de encuentro 3: Estación paso del comercio

Punto de encuentro 4: Av. Ciudad de Cali

Punto de encuentro 5: Terrón Colorado [Vía al mar]

Punto de encuentro 6: Aguacatal

Punto de encuentro 7: Sur, av Cañasordas

Punto de encuentro 8: Estación Mio Universidades [Carrera 100 con calle 16]

Punto de encuentro 9: Estación Mio centro

Punto de encuentro 10: Estación Mio Andrés Sanin

Punto de encuentro 11: Estación Menga

Palmira: Se hará una concentración a partir de las 8 am en la rotonda de Versalles