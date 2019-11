Barcelona y Real Madrid, equipos con más seguidores en redes sociales

Loterias

Loterías del 21 de noviembre en Colombia:

Bogotá 7824 – Serie 354

Quindío 0914 – Serie 071

DORADO

Mañana 4363 – Tarde 7978

CULONA:

Día 4550 – Noche 7810

ASTRO SOL

7122 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

9539 – Signo Capricornio

PIJAO:

6399

PAISITA:

Día 0921 – Noche 6425

CHONTICO:

Día 2137 – Noche 4349

CAFETERITO:

Tarde 8359 – Noche 0893

SINUANO:

Día 5183 – Noche 1585

CASH THREE:

Día 962 – Noche 949

PLAY FOUR:

Día 7804 – Noche 1211

SAMAN:

6136

CARIBEÑA:

Día 5982 – Noche 6338

WIN FOUR:

0675

EVENING:

8311

MOTILÓN:

Tarde 8876 – Noche 2930

LA FANTÁSTICA:

Día 1318 – Noche 0355

ANTIOQUEÑITA

Día 9939 – Tarde 5060