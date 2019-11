Vándalos deben ir a la cárcel como delincuentes: Concejal Bastidas

Para la concejal Lucía Bastidas: «Nada tiene que ver el vandalismo con la protesta social como se demostró en las marchas del jueves en Bogotá. Lo que sí tiene que ver con los desmanes son los intereses politiqueros que hay detrás para dañar la ciudad y buscar su parálisis·.

La cabildante se pronunció este viernes y señaló que:

«Los daños fueron graves. Las 68 estaciones que fueron vandalizadas, muchas de ellas totalmente destruidas como en Policarpa o en Universidades, representan el 48 por ciento de la infraestructura. Va a tomar muchos días volver a la normalidad en estos puntos, y en especial en Suba, que sufrió daños graves.

Son más de 20.000 millones de pesos en daños, que sin duda subirán cuando terminen las evaluaciones, y parálisis parcial de muchas estaciones y el Portal de Suba, donde además destruyeron el supercade y se robaron 300 bicicletas de ciudadanos del común. No pueden quedar en la impunidad estos actos vandálicos.

Es importante que las autoridades utilicen los videos de seguridad en los que quedaron grabados los actos delincuenciales del jueves para que se castigue de una vez por todas a estas bandas que actúan de manera premeditada y programada.

Este viernes lo estamos viendo. Encapuchados rodeando los buses, intimidando a los pasajeros en el portal Américas, bloqueos para que no opere el sistema. Esas con acciones sistemáticas encaminadas a no permitir que la ciudad opere con normalidad. Eso no es protesta social.

Es fundamental que los bogotanos no caigan en la trampa. Intereses politiqueros y personalistas los están utilizando. Y sobre todo, es fundamental que rechacemos abiertamente a los vándalos, que los denunciemos.

Lo que dañaron se paga con el presupuesto público, las bicicletas que se robaron en Suba son de las personas más pobres. No se puede cohonestar con delincuentes de esta calaña».