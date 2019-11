Peñalosa pide unión de la ciudadanía frente a hechos vandálicos en Bogotá

Desde la Dirección Nacional de la Policía, el alcalde Enrique Peñalosa invitó a los ciudadanos a que permanezcan unidos y que sin importar las diferencias rechacen los actos vandálicos que han querido desestabilizar la ciudad en los últimos días.

“Unión más que nunca, invitó a los ciudadanos a que nos unamos y pueden estar tranquilos tenemos como enfrentar a esas minorías que quieren robarnos la tranquilidad. De manera que llamó a todos a que más allá de cualquier diferencia es momento de unirnos contra los violentos”, recalcó el alcalde Peñalosa.

El alcalde de Bogotá señaló que en el transcurso de la noche de ayer se evidenció una campaña por generar pánico en los ciudadanos de la capital que no van a permitir e invitó a los ciudadanos a mantener la calma para no propagar informaciones que no están confirmadas por redes sociales.

“Rastreamos cada una de las llamadas a la línea 123, las georreferenciamos y pudimos ver el recorrido que iban teniendo para generar pánico en los ciudadanos, intentando subirse a las rejas y continuando con su recorrido. Hicimos visitas y ni un solo caso de esas llamadas fue real, fue un complot organizado contra los ciudadanos para generar terror”, indicó el alcalde.

Así mismo, reiteró su llamado a la ciudadanía a permanecer unida contra este complot de alto nivel, que quiere generar caos y pánico en la ciudad, ya que están afectando a los ciudadanos que no pueden ir a sus lugares de trabajo o estudio.

“Ellos están interesados en que nos dividamos y eso es lo único que no podemos hacer, debemos permanecer unidos contra esa minoría que quieren dejarnos sin país”, recalcó.

También invitó a los ciudadanos a que entre todos rechacen la violencia con telas blancas en las ventanas y paredes de sus viviendas. “Los invitó a que nos unamos contra los violentos, poniendo un pañuelo blanco o un papel blanco en las fachadas de nuestras viviendas como acto de rechazo a la violencia. Tenemos que unirnos y tenemos que prevalecer”, dijo.

“Tenemos que prepararnos para un esfuerzo largo. Yo los invito a que tengan paciencia y resistencia, porque vienen días duros y difíciles. Estamos trabajando para que todo retorne a la normalidad en las estaciones de TransMilenio y agradecer a la Policía y el Ejército por su trabajo incansable de estos días”, aseguró el alcalde Enrique Peñalosa.

Así mismo, agradeció a los ciudadanos su valentía y sus gestos de solidaridad ayudando a limpiar los daños que dejaron actos vandálicos.

De acuerdo con el mandatario capitalino, 27 estaciones del sistema se encuentran cerradas y un millón 600 ciudadanos validaron su pasaje de TransMilenio ayer.