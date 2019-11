Primer gran paso es que Gobierno, alcaldes y gobernadores, mostremos que nos une el progreso de nuestra gente: Duque

Durante la jornada de inducción de los próximos mandatarios locales y regionales, organizada por la ESAP, el Mandatario señaló que “entre nosotros puede que haya diferencias políticas, pero no hay diferencias cuando queremos producir los mejores resultados a la ciudadanía, que anhela nuestra respuesta”.

La invitación a crear una “sinergia” entre el Gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores electos de todo el país, que permita alcanzar rápidos y sólidos resultados en educación, salud y empleo, entre otros sectores, para llevar progreso a las regiones, hizo este lunes el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la jornada de inducción de los próximos mandatarios locales y regionales, organizada por la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP.

“Hoy Colombia lo que más necesita es nuestra sinergia”, recalcó, y enfatizó que “el primer gran paso que Colombia espera es que, entre nosotros, el Gobierno Nacional y los nuevos alcaldes y gobernadores, mostremos que nos une el progreso de nuestra gente, el progreso de nuestros ciudadanos”.

Agregó que “entre nosotros puede que haya diferencias políticas, pero no hay diferencias cuando queremos producir los mejores resultados a la ciudadanía, que anhela nuestra respuesta”.

Entre los desafíos que enfrenta el país, llamó la atención sobre la educación.

Para el Jefe de Estado es fundamental cerrar la brecha entre los niños pertenecientes a familias de altos ingresos que avanzan por el “carril número uno”, en el que ellos “nacen y tienen, inmediatamente, el acceso a todos los micronutrientes, al omega 3, al calcio, de manera permanente, que, por lo general, esa nutrición les fortalece la corteza prefrontal del cerebro, e incide en su proyección de vida”, entre otras ventajas como disfrutar de una “educación preescolar de calidad, con formación psicosocial, psicoafectiva, psicomotriz y psicoemocional”.

Contrastó las ventajas de los niños que avanzan por el primer carril, con las deficiencias que enfrentan los menores de familias vulnerables que transitan “por el carril 2”, en el que “no tienen acceso fácil a los micronutrientes, porque el hierro es ocasional, porque el calcio aparece esporádicamente, porque hay fragilidad en talla, en peso, en altura, y así, por supuesto, empezamos a ver cómo la brecha se agranda”.

Lamentó que en ese el carril 2 los niños “la gran mayoría, no ha tenido históricamente acceso a la educación preescolar con las mismas características del carril número uno; y, después, cuando llegan a la primaria, llegan a la media jornada, y entonces la carrera y la brecha se empiezan a extender aún más: no existe bilingüismo fácilmente, no tenemos la mejor infraestructura; y, después, hay grandes índices de deserción acumulados a lo largo de la vida escolar”.

Así mismo, hizo un llamado a sensibilizarse sobre esta problemática en el sector rural, donde el desafío “es mucho más dramático porque, en promedio, en las zonas urbanas, el promedio de los años de escolaridad es de 9.6, mientras que en las zonas rurales son 5.6 años”.

Mejor alimentación

El Presidente Duque les pidió a los mandatarios locales y regionales enfocarse también en la optimización de los Programas de Alimentación Escolar para el cuatrienio 2018-2022

“Que la alimentación de los niños sea una prioridad. Que el Programa de Alimentación Escolar pueda llegar a 7 millones de niños en estos años de Gobierno, y que ustedes sean los grandes ejecutores, que ustedes sean los grandes facilitadores para llegar con las minutas alimentarias transparentes, con una institucionalidad transparente, y que eso también ayude a fortalecer el capital social de nuestro país”, aseveró.

Pidió extender, de igual forma, los beneficios para la primera infancia, en la que la meta de su Gobierno es duplicar la atención actual y “pasar de 1 a 2 millones de niños en ese carril número dos”, para “que tengan acceso, no solamente al cariño, a la atención, al cuidado, sino que también tengan esa educación preescolar que les ayude en el desarrollo del capital humano”.

Destacó la importancia de la jornada única, “y queremos duplicarla, pasar del 12 al 24 por ciento, y seguir dejando una hoja de ruta al Estado para que eso nos permita llegar al territorio con mejor infraestructura”.

Resaltó su propuesta de la doble titulación para que los jóvenes, con el acompañamiento del Sena, se gradúen con el título de bachiller, el título de técnico y, después, con un año más de formación, pueden tener el primer título de educación superior de tecnólogos, a través de formación digital y semipresencial”.

Sobre la educación superior resaltó la importancia de “llevar más cobertura, llevar calidad y gratuidad, que es la gran apuesta también de nuestro Plan de Desarrollo, que es llegar al año 2022 con 334 mil jóvenes que vayan gratuitamente a las universidades públicas de nuestro país”.

Mejor atención en salud para todos

Aseguró ante los mandatarios regionales y locales que es necesario, a pesar de los grandes logros alcanzados en los últimos 30 años, priorizar el mejoramiento de la atención en salud,

“Nuestra meta es que, con el esquema de Punto Final, saldemos esa deuda y podamos, por lo menos la deuda del ADRES para el no POS, ponerla en ceros. Y ese es uno de los proyectos más importantes de nuestro Plan de Desarrollo, que les va a servir a los gobernantes locales y que debe ser acompañada, también, con mayor tecnología, utilizar facturación electrónica, tener telemedicina, tener la unificación en línea de las historias médicas, mejorar la dotación el servicio y el funcionamiento de los 933 hospitales públicos”, puntualizó el Jefe de Estado.