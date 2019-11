Siete temas clave avoca la Gran Conversación Nacional emprendida por el gobierno

–La lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente, la calidad de la salud, la calidad de la educación, la calidad del empleo, paz con legalidad y crecimiento con equidad, son los temas centrales de la Gran Conversación Nacional iniciada este domingo por el presidente Iván Duque.

Precisamente este martes 26 de noviembre, la Conversación Nacional tratará el tema del crecimiento con Equidad; el miércoles 27, la educación, y el jueves 28, la transparencia y lucha contra la corrupción.

“No quiere hacerlo a la carrera, aunque hay que empezar rápidamente”, afirmó el jefe del Estado en el encuentro que sostuvo en la Casa de Nariño con los alcaldes y gobernadores elegidos en los comicios del 27 de octubre pasado, para el período 2020-2023.

“Eso demanda de todos nosotros grandeza, humildad. Demanda del Gobierno Nacional también la capacidad de analizar, de corregir, de habilitar nuevos mecanismos para profundizar nuestro Plan de Desarrollo, pero también el de incorporar ideas que provengan de esa escucha con ustedes y con los ciudadanos de Colombia”, indicó.

Duque puntualizó: «Quiero que tengamos la posibilidad de hacer esta conversación nacional amplia, participativa y deliberativa con todos los sectores sociales, los sectores políticos, con los ciudadanos, a través de las plataformas digitales o de los encuentros presenciales»

Y añadió: «El objetivo más importante que nosotros tenemos por delante, es la construcción de una Colombia justa, una Colombia que cierre brechas sociales, una Colombia que pueda llegar a los territorios y abrir las luces de esperanza».

De otro lado, Duque planteó:

“Quienes fueron nuestros contendores no son nuestros enemigos. O, por lo menos, no los reconocemos como enemigos. Y qué bueno también que quienes son derrotados en las urnas, ante la expresión ciudadana, también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar, porque esa Colombia, con C mayúscula, es la que necesitamos”.

Advirtió que no es induciendo a la ciudadanía a las expresiones agresivas como se construye democracia. La conversación tiene algo muy positivo, y es que en la conversación nos ponemos en los zapatos del otro, entendemos la razón del otro, entendemos la preocupación del otro.

En un encuentro con los alcaldes y gobernadores elegidos en los comicios del 27 de octubre pasado, para el período 2020-2023, con quienes inició la Conversación Nacional, el presidente subrayó que la conversación que queremos abrir busca que vayamos a los territorios, y que, de aquí a marzo, se recuperen esas capacidades de todos los colombianos de entender cuáles son las distintas posiciones, y plantear propuestas que nutran sus planes de desarrollo y que nos ayuden a nosotros también a ser más efectivos en los territorios.

Según el ejecutivo, la Gran Conversación Nacional, que se inició este domingo con los encuentros del Presidente Duque y ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional con los alcaldes y gobernadores electos, se efectuará hasta el próximo 15 de marzo y será el espacio propicio para generar más confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, y construir una hoja de ruta que acelere el trabajo para cerrar las brechas sociales.

Para llevar a cabo esta Gran Conversación Nacional, se tendrán encuentros con los ciudadanos, con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos y en las regiones.

Esta es una invitación que el Gobierno formula a todos: a los estudiantes, la academia, las Juntas de Acción Comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos, las iglesias, los líderes sociales, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores y los sectores sociales del país. Todos los colombianos tendrán la oportunidad de tener voz en esta Conversación.

Se contará con una plataforma tecnológica que permitirá organizar, compilar y sistematizar los aportes de todos los ciudadanos, para que de esta manera esta sea una construcción colaborativa, eficiente y transparente.

El ejercicio será liderado por el Presidente de la República, con el acompañamiento de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y la coordinación del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano Aponte.