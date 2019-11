Afectaciones viales por manifestaciones en Bogotá

A esta hora se presentan bloqueos en varios puntos de Bogotá. Tenga en cuenta estas indicaciones para planear su recorrido en la ciudad:

Universidad Nacional de Colombia

11:18 a.m. Calle 26 con Carrera 33, sentido oriente-occidente: se presenta bloqueo por parte de estudiantes. con presencia aproximada de 300 personas, ocupando toda la calzada mixta. En la zona hay acompañamiento del grupo operativo en vía.

12:52 p.m. Calle 26 con Carrera 33: se presenta bloqueo total en ambos sentidos viales por parte de estudiantes, con un aforo aproximado de 300. Acompañamiento del Grupo Operativo en vía.

Colegio Mayor de Cundinamarca

11:30 a.m. Carrera 10 con Calle 22 sur-norte: continua recorrido de los manifestantes, con presencia de aproximadamente 300 personas. Afectación vial calzada mixta y carril exclusivo. En la zona hay acompañamiento de Tránsito, gestores de convivencia y grupo operativo en vía.

Avenida Suba con Carrera 110

11:35 a.m. Avenida Suba con Carrera 110, sentido oriente-occidente: manifestantes sobre calzada mixta, con afectación de toda la calzada. En el sitio hay acompañamiento de Esmad, Policía Nacional y grupo operativo en vía.

Bloqueos intermitentes

13:54 p.m. Carrera 15 con Call3 85: se presenta plantón en toda la intersección, con presencia de unas 80 personas. En el sitio hay acompañamiento de unidades de tránsito.

Calle 26 con Carrera 66, sentido oriente-occidente: manifestantes bloquean la Calle 26, calzada mixta, con afectación de toda la calzada. En el sitio hay acompañamiento de unidades de tránsito.

Se presentan bloqueos intermitentes en la troncal Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali hasta la altura de la estación La Campiña.

Se tiene afectación vial en la Calle 19 con Carrera 3, sentido oriente-occidente en el carril mixto.

Afectación de dos carriles en la calzada mixto NQS con Carrera 45, en la Universidad Nacional, sentido norte-sur.

Colegio mayor de Cundinamarca, en la Carrera 5 con Calle 28. Manifestantes ocupan la calzada lenta.