Consejo de Estado niega presiones del Procurador para elegir integrante del alto tribunal

Loterias

Loterías del 25 de noviembre en Colombia:

Cundinamarca 0070 – Serie 029

Tolima 4885 – Serie 063

DORADO

Mañana 5498 – Tarde 2521

CULONA:

Día 4927 – Noche 6255

ASTRO SOL

5502 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

1261 – Signo Cáncer

PIJAO:

5482

PAISITA:

Día 3324 – Noche 2508

CHONTICO:

Día 5708 – Noche 0718

CAFETERITO:

Tarde 9908 – Noche 8850

SINUANO:

Día 1015 – Noche 2165

CASH THREE:

Día 916 – Noche 984

PLAY FOUR:

Día 1679 – Noche 7809

SAMAN:

3199

CARIBEÑA:

Día 9601 – Noche 1855

WIN FOUR:

3420

EVENING:

5098

MOTILÓN:

Tarde 9531 – Noche 2704

LA FANTÁSTICA:

Día 0577 – Noche 6611

ANTIOQUEÑITA

Día 4340 – Tarde 7793