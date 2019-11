«No vamos a poder devolver dineros», dice organización del juego de Federer

Manuel Maté, gerente de IMLA Colombia, empresa que organizó el partido de exhibición entre los tenistas Roger Federer y Alexander Zverev, confirmó al canal City Tv que no habrá devolución de los dineros a los compradores de boletas porque el compromiso se canceló por «fuerza mayor».

Maté le dijo a City tv que: «Tuvimos un evento de fuerza mayor; nosotros cumplimos a cabalidad con todo lo que teníamos que hacer… Jugadores, Movistar Arena, todos los gastos que había que hacer estaban metidos en el evento; en casos como este, que son completamente fortuitos, no hay forma de anticiparlos por ser un evento de fuerza mayor; definitivamente no vamos a poder devolver dineros donde no existe».

Y agregó que: «Estamos en una situación bastante difícil. Lógicamente lo que estamos buscando es la solidaridad de la gente que estuvo, que nos acompañó, de los patrocinadores, de cada una de las personas que hizo parte de este evento».

El empresario sostuvo que: «Los jugadores estaban ahí… Les dijimos «nos gustaría que ustedes bajaran y le explicaran a la gente que están listos para jugar». El campo estaba listo, todo estaba listo; entonces no hay devoluciones porque no tenemos de dónde. Nosotros somos una entidad como cualquier otra… La situación que se presenta no es fácil en este estado de fuerza mayor. No tenemos devoluciones para entregar, esa es la realidad».