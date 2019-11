Con la Ley de Financiamiento, garantizamos que la economía colombiana mantenga su certidumbre: Duque

“No podemos dejar que la economía colombiana esté en tela de juicio o que no tenga certidumbre; no podemos exponernos a que el país pierda el grado de inversión; no podemos exponernos a que el país tenga un retroceso en sus cuentas fiscales o tenga un retroceso en las expectativas de crecimiento”.

Así lo dijo este miércoles el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante un Facebook Live con La W Radio, al que se conectaron más de 8.000 personas y donde resaltó los efectos de la Ley de Financiamiento en la economía del país.

“Si nosotros miramos el balance hasta la fecha, primero, la economía colombiana está creciendo por encima del 3%, es decir, por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional, inclusive, por encima de otros países desarrollados del mundo. Dos, la Inversión Extranjera Directa ha crecido más de un 24%. Tres, el recaudo, que es la capacidad nuestra de recolectar más dinero para la inversión pública, ha crecido más de un 10%”.

“Si no existiera la reforma y si no continuara la reforma, estaríamos regresándonos a las tasas de tributación, a esas cargas de impuestos que teníamos en diciembre de 2017”, subrayó.

Durante el Facebook Live, el Jefe de Estado recordó que con la Ley de Financiamiento se creó el nuevo mecanismo de tributación a través del cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones de las micro y pequeñas empresas.

Así mismo, recalcó que con esta Ley el Gobierno Nacional apoya el emprendimiento, bajando la carga de impuestos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para poner la economía a crecer.

“Cuando empezó nuestro Gobierno, recibimos una economía que estaba creciendo al 1,4%; la pequeña, mediana y gran empresa estaba saturada con carga tributaria y un recaudo que no estaba creciendo de manera significativa”, dijo.

A renglón seguido, el Mandatario explicó otras iniciativas de tipo social que fueron incorporadas en la Ley de Financiamiento, ahora llamada ‘Ley de Crecimiento Económico’ y que se tramita en el Congreso de la República.

Al respecto, el Mandatario expuso la propuesta sobre la devolución del IVA para el 20% de la población más pobre de Colombia.

Otra iniciativa consiste en reducir gradualmente, del 12% al 4%, los aportes a salud para los jubilados que reciben pensiones de un salario mínimo, un compromiso adquirido por el Presidente durante su campaña presidencial.

En principio, el próximo año los aportes a salud para dichos pensionados se reducirán al 8% y en 2022 al 4%.

Otra propuesta incluida consiste en implementar tres días sin IVA al año, durante los cuales las familias podrán adquirir vestuario, calzado, útiles y algunas tecnologías, a precios más bajos, ya que no tendrán que pagar este impuesto.

Por último, se incluyó un incentivo adicional a las empresas que contraten a jóvenes de entre los 18 y 28 años de edad, con miras a fomentar el empleo en el país.