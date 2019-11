Histórico: dolar llega a $3.524 por primera vez en Colombia

El precio del dólar alcanzó un nivel histórico en el país, tras llegar a los 3.524 pesos, un incremento de 55 pesos frente a la Tasa representativa del Mercado (TRM).

Orlando Santiago Jacome, analista económico, señaló que: «El dólar está subiendo porque ve el mercado que el gobierno no está atendiendo de una manera más precisa las peticiones que hacen las personas que organizan las protestas. Si el gobierno sigue evadiendo y no se sienta directamente con los estudiantes y sindicatos, esto el mercado no lo ve como positivo».

Por su parte el profesor de la universidad Jorge Tadeo Lozano, Édgar Jiménez, indicño que: “Ya algunas calificadoras de riesgo han advertido que si las manifestaciones se prolongan demasiado como en Chile y en Bolivia, la situación va a generar nerviosismo y por ende el peso colombiano se va a debilitar aún más”.