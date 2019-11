Se está tramitando reforma laboral y pensional vía legislativa: Oposición

En un debate de control político en la Comisión Séptima, convocado por el senador Alberto Castilla sobre presuntas reformas laborales y pensionales del Gobierno nacional, precisó que «las decisiones de política pública necesitan liderazgo gubernamental y que sean de cara al país, eso es lo que busca el paro en las calles, no atendiendo órdenes de la banca internacional”.

El senador Castilla sostuvo que este debate tiene como propósito buscar que se aclaren dudas sobre estas reformas y señalar que hay mecanismos para construir políticas públicas sin tratar de mentirosos a los convocantes del paro y de cara al país.

«Hoy no quiero llamar a un minuto de silencio por la muerte de Dilan sino un minuto de reflexión sobre el uso de la fuerza y la existencia del Esmad y si la Policía debe depender del Ministerio de Defensa»: precisó el congresista Castilla

Entre los puntos del llamado ‘Paquetazo’, el senador Castilla mencionó la eliminación del régimen pensional de prima media, la reglamentación del pago por horas y el piso de protección social, además de la propuesta del pago inferior al salario mínimo para jóvenes menores de 25 años y la presunta eliminación del pago de intereses de cesantías, así como la reciente creación de un holding financiero, llamado Bicentenario. Así como el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por el Gobierno, la ley de financiamiento que ha cambiado de nombre y la lucha contra la corrupción.

Sostuvo el legislador que se presentó un proyecto de vivienda que ya traía la propuesta de modificar el régimen laboral del Fondo Nacional del Ahorro, “ahora está empresa hace parte del nuevo Holding. Esperamos que se garanticen los derechos de los trabajadores. Ha habido a través de muchos caminos la presentación de estos cambios, los que se deben hacer de cara al país. El proyecto de ley 212 busca modificar el horario laboral y son elementos de la reforma laboral que no se pueden ocultar» .

El presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo, manifestó que esta sesión es para aclarar la información que se ha venido escuchando, de cara al país.

Intervienen los sindicatos

Para el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes «es cierto que existe en el ambiente una preocupación en los trabajadores y líderes sindicales por las anunciadas reformas laboral y pensional. Las reformas que se han presentado vía legislativa, consideramos que también han debido ser concertadas con los trabajadores».

«A la protección social tienen derecho todos los habitantes de un país desde que nacen hasta que mueren. No es necesario que quede en una ley”, señaló el líder sindical Moratos.

Según Francisco Maltés Tello, delegado de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en una entrevista, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció una reforma pensional. “El Gobierno ha dicho que no va a modificar la edad de pensión, pero no ha dicho que no va a haber una reforma. Hay toda una intención de hacer una reforma, que vaya desapareciendo lentamente Colpensiones y así el régimen de prima media. Frente al Holding Financiero se nos ha dicho que se busca mayor eficacia de 18 entidades y que no va a haber privatizaciones. Hace un mes nos dijeron que no era cierto, pero hoy aclaran que no va a haber una privatización agresiva, pero sí se va a hacer”.

«Lo que Colombia necesita es trabajo decente, que el Estado cumpla el acuerdo laboral de que los contratistas vayan ingresando a la planta personal en los próximos 3 años, y que en las empresas privadas los empleados coticen», puntualizó el líder sindical.

Finalmente precisó: “Creemos que este paro va a continuar, porque el ambiente que sentimos hoy en la Presidencia de la República no fue el mejor”, dijo Francisco Maltés.

A su turno, Pedro Hernán Osorio, representante de Fecode, aseguró que el llamado ‘Paquetazo’ del gobierno Duque es lo que los ha llevado a seguir en la protesta, prueba de ello es la creación del Holding Financiero en pleno paro, para llevar a una privatización de varias empresas, que había sido desmentido días atrás.

«Mañana vamos a estar en un paro nacional, en memoria de Dilan, de todos los trabajadores que están siendo agredidos. Nuestra única arma es el saber y las muestras culturales, de forma pacífica», manifestó Osorio.

Explicación del Gobierno

En su intervención, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, aclaró que no se ha preparado un proyecto de reforma a la vejez, “estamos recogiendo ideas, pero no hay nada escrito».

Sobre convertir a Colpensiones en un fondo privado aseguró que jamás, condenar a los jóvenes a no pensionarse, nunca. Sobre las pensiones por debajo del salario mínimo, afirmó que nunca el Gobierno ha hablado sobre eso, que eso no puede ser, ni con una Constituyente. “Lo que proponemos es quitarle el subsidio a los que más ganan y dárselo a los que menos ganan. Hay pensiones muy altas que no se las merecen. Sí queremos ampliar la protección a la vejez, porque son trabajadores que han laborado toda su vida. Si nosotros tuviéramos una reforma laboral ya la conocerían, todo se filtra en este país; la conocería la mesa de concertación, pero no se ha llevado porque no existe. Sí tenemos unas ideas sobre formas laborales, todos tenemos derecho a tener ideas», advirtió la ministra Arango.

La ministra Arango negó que el Gobierno quiera eliminar las horas extra, el descanso dominical, la reunión sindical, «No hemos hablado de la depreciación de la capacidad adquisitiva, si nos preocupa, pero sobre el tema no se ha hecho nada. La discusión será tripartita. Comenzamos a escuchar las propuestas de trabajo de las centrales obreras y nosotros como gobierno también les estamos contando como vamos a generar empleo. Quiero pedirles que no nos apartemos de la realidad”.

«Nunca hemos pretendido deteriorar el salario de los trabajadores. En el tema de la tercerización laboral, ya sacamos un decreto para incluir en la planta los trabajadores misionales. Con la OSD pactamos abordar la informalidad laboral, mejorar el vínculo de empleadores y trabajadores, concientización del trabajo formal en zonas rurales, atacar la violencia contra los sindicalistas, entre otros»: concluyó la ministra de Trabajo, Alicia Arango.

A su turno, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, manifestó: «Nosotros por ser parte del Fondo Monetario Internacional no tenemos ningún compromiso de tipo laboral y pensional, sólo no tener un régimen de cambio tipo múltiple». Precisó que «el objetivo del Holding es hacer más eficiente el patrimonio de todos los colombianos. Tener unos recursos públicos que se manejen eficientemente para las políticas públicas».

«La creación del grupo Bicentenario en un artículo precisa que éste no implicará la disminución de la planta de personal que lo compongan, ni afectará las condiciones laborales de los empleados, nunca un decreto ha sido tan preciso en este tema», aclaró el viceministro Zárate.

En su intervención, María Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, precisó que el Fondo venía dando pérdidas. “Hoy estamos dando utilidades y estamos fortaleciendo el Fondo Nacional del Ahorro, a octubre de este año vamos en $164 mil millones y estamos haciendo previsiones, para luego capitalizar la empresa».

La Presidenta del FNA recordó que se les critica que no tiene las tasas más bajas del mercado y aclara que en vivienda de interés social si lo son.

Por su parte, el presidente de Colpensiones Juan Miguel Villa, recordó que la empresa fue creada en el segundo periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe y no participa en la formulación de las políticas de pensiones, es un administrador. Y a mediados de los 90 se crearon los fondos de pensiones privados que aún continúan.

Cuestionan los senadores

El senador Álvaro Uribe sostuvo que el Centro Democrático ha presentado iniciativas independientes del Gobierno nacional. «Seguiremos luchando por la economía fraterna, sin diferencia de clases, que el Estado le pague más al trabajador y no el trabajador más al Estado». Se mostró de acuerdo con el aumento del porcentaje de cotización a las pensiones altas y se les reduzca a las de un salario mínimo.

Para la senadora Victoria Sandino Simanca, «este paro y esta gran movilización se ha desbordado en la capacidad de movilización, se ha vuelto una protesta pacífica que muestra el descontento generalizado de la sociedad colombiana en todos los estratos, que no se había visto».

“La gente reclama el cumplimiento de los acuerdos, el derecho a la vida por el asesinato de líderes y lideresas sociales, la firma de un acuerdo con el ELN para llegar a una paz verdadera. No estamos de acuerdo con el daño a los bienes del Estado», dijo la senadora Sandino.

Sobre la reforma laboral, la senadora Sandino sostuvo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 193, “el piso de protección es la precarización laboral, la pelea es que eso no se legalice, que la política pública garantice una estabilidad laboral, unos salarios dignos y que por supuesto ese nuevo ejército que son los estudiantes, los jóvenes, tengan esas garantías laborales».

El senador Carlos Fernando Motoa manifestó que, según lo expuesto por las centrales obreras y el Gobierno, «Tenemos que ser conscientes que Colombia necesita una reforma pensional, tenemos problemas de cobertura, sostenibilidad financiera, tenemos que corregir esas fallas. No existe ninguna reforma laboral ni pensional de iniciativa del gobierno en esta comisión y todos los proyectos que busquen reformas laborales o pensionales deben tener una audiencia pública previa para su socialización».