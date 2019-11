Paro Nacional: Comité no asistirá a conversaciones sectoriales propuestas por el Gobierno

Esta tarde los directivos del Comité Nacional del Paro indicaron al país que no participarán en las reuniones convocadas por el Gobierno, dentro de lo que han llamado la ‘Gran Conversación’ con diferente sectores económicos, laborales, agrarios y educativos de Colombia.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que: “El Comité Nacional del Paro es la cabeza visible de este paro con la estructura de los comités departamentales y municipales, con los que le hemos presentado el pliego de peticiones con 13 puntos al Gobierno al que le hemos dicho que es de interlocución directa con este comité”.

Y agregó que: “Las organizaciones que están en este Comité Nacional de Paro no van a ese tipo de reuniones a no ser que renuncien a estar aquí”.

El dirigente gremial sostuvo que estas entidades no irán a estos escenarios sectorizados: “Salvo que en algún momento definieramos alguna estrategia diferente sobre eso, la decisión se mantiene de no asistir a esos espacios; porque no se puede estar allá y a la vez aquí”.

Luego de la primera reunión en la Casa de Nariño, los líderes del Paro quedaron a la expectativa de otra convocatoria del presidente Iván Duque, para conocer una respuesta a su pliego de peticiones y de un nuevo encuentro en las mesas de diálogo.

Este miércoles desde el Congreso de la República, los congresistas solicitaron al Jefe de Estado reconsiderar la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro.

Por iniciativa del Presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, los voceros del Comité Nacional de Paro y de los partidos políticos con asiento en el Senado, acordaron analizar mancomunadamente los temas de la agenda legislativa para brindar soluciones inmediatas.

