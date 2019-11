Zipaquirá: se inaugura hospital regional para el norte del departamento

Loterias

Loterías del 26 de noviembre en Colombia:

Cruz Roja 9015 – Serie 060

Huila 1361 – Serie 050

DORADO

Mañana 2927 – Tarde 1348

CULONA:

Día 5442 – Noche 1531

ASTRO SOL

2888 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

9159 – Signo Capricornio

PIJAO:

3902

PAISITA:

Día 2386 – Noche 2810

CHONTICO:

Día 3038 – Noche 8440

CAFETERITO:

Tarde 7334 – Noche 9072

SINUANO:

Día 7863 – Noche 7870

CASH THREE:

Día 715 – Noche 517

PLAY FOUR:

Día 5111 – Noche 9962

SAMAN:

6371

CARIBEÑA:

Día 1060 – Noche 8281

WIN FOUR:

7780

EVENING:

6458

MOTILÓN:

Tarde 8456 – Noche 8979

LA FANTÁSTICA:

Día 1510 – Noche 0440

ANTIOQUEÑITA

Día 4544 – Tarde 3263