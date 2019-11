Gran jornada de donación de sangre en 26 puntos de Bogotá

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se realizará en Bogotá la XXII Jornada Distrital de Donación de Sangre, un espacio para suplir las necesidades de sangre de los hospitales y clínicas durante la temporada de vacaciones que se avecina.

Aunque los requerimientos transfusionales son constantes, en algunas temporadas del año se observa disminución en la oferta de donaciones tal como ocurre en la época de vacaciones de fin de año, debido a los movimientos turísticos propios de la época.

Por lo anterior es necesario tomar las acciones que permitan mantener la suficiencia durante el mes siguiente, en procura de una oportuna respuesta a los requerimientos de productos sanguíneos en diferentes servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirúrgicos, pediatría, medicina interna, maternidad, que diariamente necesitan de sangre suficiente para la atención de los pacientes en clínicas y hospitales de la ciudad.

La red de bancos de sangre de Bogotá está conformada por 16 bancos de sangre y 76 servicios de transfusión. Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud de enero a septiembre de 2019 se han recibido 197.630 donaciones de sangre y 12.875 donaciones por aféresis para un total de 12.875 componentes sanguíneos, entre glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, beneficiando por medio de la transfusión sanguínea a 53.595 pacientes en clínicas y hospitales de la ciudad.

Los donantes habituales fueron 67.936, discriminados de la siguiente manera: 61.358 de sangre total y 6.578 de aféresis, sobre un total de 210.505 que corresponde al 32% de la donación de sangre en Bogotá.

Para conocer los 26 puntos de donación de sangre y todo lo relacionado con esta jornada, visita la página www.saludcapital.gov.co o comunícate con la línea de salud para todos 3649666.

Todo lo que debes saber sobre la donación de sangre

¿Cuánta sangre puede donar cada persona?

450 mililitros, es decir, menos de medio litro de sangre, que equivale al 10% del volumen total de sangre que circula por el cuerpo.

¿De cuánto tiempo debo disponer para donar sangre?

Aproximadamente 40 minutos.

¿Cuál es el tipo de sangre que más se necesita colectar?

Todos los grupos sanguíneos son importantes, sin embargo, el grupo O es siempre el más necesario, porque más del 60% de la población colombiana tiene este grupo sanguíneo.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Estar en buenas condiciones de salud, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 Kilos, presentar un documento de identidad, no tener más de tres horas de ayuno, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no tener gripa, no estar en tratamiento con antibióticos, no consumir sustancias psicoactivas, tener una conducta sexual sana y responsable, no haberse realizado en el último año tatuajes ni piercings, si es hombre, no haber donado sangre en los últimos tres (03) meses, si es mujer: No estar embarazada, que no esté en lactancia materna exclusiva, no haber donado sangre en últimos cuatro (04) meses.

¿Qué beneficios recibe una persona que dona sangre?

Renovación de sus células sanguíneas y mejor oxigenación de los tejidos, así como la satisfacción personal por tener la oportunidad de donar sangre a quien lo requiera.

¿Cuántas veces al año se puede donar sangre?

Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Lo importante es ser donante habitual donando sangre por lo menos 2 veces al año.