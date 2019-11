La Orquesta Filarmónica de Bogotá llevará la música celestial a las localidades

Loterias

Loterías del 28 de noviembre en Colombia:

Bogotá 1256 – Serie 131

Quindío 4453 – Serie 042

DORADO

Mañana 6293 – Tarde 1239

CULONA:

Día 5113 – Noche 9222

ASTRO SOL

9056 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

0648 – Signo Virgo

PIJAO:

9680

PAISITA:

Día 8207 – Noche 7790

CHONTICO:

Día 0701 – Noche 7491

CAFETERITO:

Tarde 4614 – Noche 4990

SINUANO:

Día 5032 – Noche 1931

CASH THREE:

Día 559 – Noche 209

PLAY FOUR:

Día 4435 – Noche 3182

SAMAN:

0442

CARIBEÑA:

Día 9864 – Noche 9205

WIN FOUR:

4059

EVENING:

3358

MOTILÓN:

Tarde 3051 – Noche 9878

LA FANTÁSTICA:

Día 7557 – Noche 2690

ANTIOQUEÑITA

Día 7660 – Tarde 0238