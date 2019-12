‘Nunca toque la pólvora. Nunca’, recomendaciones para la temporada navideña

Con motivo de la temporada navideña que inicia en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa presentó la campaña ‘Nunca toque la pólvora. Nunca’, con la que nuevamente hace un llamado a toda la ciudadanía para que evite las emergencias de quemados, que transforman a las fiestas decembrinas en tragedias.

Para atender las posibles emergencias que se presenten por el uso indebido de pólvora y riesgos de salud pública, la Secretaría de Salud activará de manera preventiva la Alerta Verde en toda la red hospitalaria pública y privada, para garantizar la disponibilidad de insumos, personal médico, suministros, equipos y vehículos de emergencia. Será desde el 6 de diciembre de 2019 a las 6:00 p.m. hasta el 7 de enero de 2020 a las 6:00 a.m. Cabe recordar que en la pasada temporada de navidad fueron incautadas más de 2.700 kilos de pólvora.

De otro lado, se intensificarán las acciones de inspección, vigilancia y control con más de 740 operativos en establecimientos de expendio y comercialización de productos de mayor consumo durante la temporada, como son alimentos, licores y juguetes.

Se realizarán 280 operativos en supermercados, plazas de mercado, expendios minoristas, depósitos de alimentos y cigarrerías para inspeccionar especialmente pavos, pollos rellenos, jamones, perniles de cerdo, carnes y derivados, tamales y lechonas.

Otros 90 operativos se concentrarán en bares, tabernas, discotecas, depósitos y demás expendios de bebidas alcohólicas para evitar la venta y consumo de licores alterados, falsificados o fraudulentos que generen riesgos para la salud de los consumidores.

Con 374 operativos se inspeccionarán 1.900 establecimientos en los que se comercializan juguetes, para evitar que se expendan productos que puedan generar riesgos en la salud de los menores de 14 años de edad.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana recuerda a todos los ciudadanos que el uso de la pólvora está prohibido en Bogotá, excepto por empresas expertas y autorizadas en esta materia. La institución hizo un especial llamado a los ciudadanos para que tengan conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, a que informen a la Policía Nacional a la línea 123, en los números de los cuadrantes o a través de la aplicación ‘ADenunciar’.

Por su parte, la Secretaría Social realizará jornadas de sensibilización e información sobre los daños que produce el uso de la pólvora para las comunidades de los jardines infantiles, casas de juventud, centros de personas mayores, comedores comunitarios y de personas con discapacidad.

Otras recomendaciones acerca de la pólvora:

-No permita que sus hijos jueguen con estos elementos, pues también representan un riesgo de intoxicación.

-Una simple chispita mariposa puede verse inofensiva, pero en realidad representa un riesgo letal y no es un juego de niños.

-No permita que los niños, niñas y adolescentes o personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

-No manipule pólvora si no es un experto y tiene licencia para hacerlo. Usted puede resultar herido y afectar a otras personas.

-Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano.

Recuerde que no hay pólvora inofensiva. Entre las más tóxicas y peligrosas están totes, mechas, buscaniguas, volcanes y voladores.

-Si asiste a un espectáculo pirotécnico, cerciórese de que es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad.