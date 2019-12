La Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y la Asociación de Bancos de Alimentos formalizan su unión a la Gran Alianza por la Nutrición

Este lunes se formalizó la participación de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), con sus 19 bancos de alimentos asociados, y la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, con más de 50 empresas afiliadas, en la Gran Alianza por la Nutrición, iniciativa liderada por la Primera Dama, María Juliana Ruiz.



Este anuncio se había dado a conocer el pasado 16 de octubre, durante la celebración del Día Mundial de la Alimentación.

“Tanto Abaco como la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI están viniendo a fortalecer toda esa parte que contribuye a la seguridad alimentaria en los hogares de nuestro país, que se ve afectada con unos indicadores superiores al 50% de dificultades para suplir esa seguridad alimentaria en los hogares, y ustedes entran con ese aporte que dice: tenemos capacidad para el aprovechamiento de los recursos, de los productos y de la capacidad alimentaria del país”, resaltó la Primera Dama.

Así mismo, destacó que los dos nuevos aliados entran a fortalecer la Ley 1990 de 2019, que es la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, la cual establece medidas para reducir estos fenómenos y sensibilizar, formar, movilizar y responsabilizar a los productores, procesadores, distribuidores de productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional para realizar un manejo adecuado de los alimentos, priorizando como destino final el consumo humano.

“Aquí estamos garantizando no solamente que vamos a aprovechar la capacidad alimentaria que tiene nuestro país, que es infinita, a partir de las regiones, sino que estamos construyendo una red como nación para proteger toda esa capacidad productiva y asegurarnos que no se vaya a la caneca y que no se convierta en un potencial alimento desperdiciado, son dos complementos absolutamente valiosos en la Alianza por la nutrición”, dijo la esposa del Presidente de la República.

A partir de esta alianza con la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y Abaco, se avanza en la estructuración y concertación del mapa de intervenciones basadas en evidencia y el plan de acción a 2030, donde se espera la participación intersectorial para mejorar la situación nutricional de los niños en Colombia.

“Dentro de las acciones más relevantes que hemos venido trabajando, y que son la base que hoy nos motiva para iniciar un proceso colaborativo y colectivo con otros actores, está la construcción de ese mapa preliminar de intervenciones y atenciones”, dijo Carolina Salgado, Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

Por su parte, Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, expresó que “es muy grato para nosotros unirnos a la Gran Alianza por la Nutrición, sin duda es la oportunidad para continuar trabajando de manera articulada entre el sector público y académico en mejorar la situación nutricional de los niños y adolescentes del país”.

Mientras tanto, Juan Carlos Buitrago Ortiz, director ejecutivo de Abaco, subrayó que “Colombia tiene 560 mil niños con desnutrición crónica y está demostrado que esos niños van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 6 años menos de escolaridad y 54% menos de ingresos en su vida adulta. Para acabar con la desnutrición en Colombia es necesario construir un pool de trabajo al que nos podamos sumar todos los sectores: gobierno, privados, organismos multilaterales y organizaciones sociales. Los Bancos de Alimentos de Colombia estamos listos para iniciar el proceso”, sostuvo.

La Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, que reúne a más de 50 empresas de la industria dedicadas a alimentar a Colombia y el mundo, tiene como objetivo posicionar al sector de alimentos como motor de desarrollo económico y social del país a través de su liderazgo, competitividad y sostenibilidad y bajo el enfoque de cadena valor.

Por otro lado, Abaco es una red conformada por 19 bancos de alimentos que benefician a 584.000 personas en condición de vulnerabilidad a través de la entrega de alimentos a más de 3.800 organizaciones sin ánimo de lucro, que cuenta con más de 1.100 donantes, desde agricultores, industrias de alimentos, retail, centrales de abastos, hoteles, restaurantes y personas naturales.

La Gran Alianza por la Nutrición

Se lanzó el pasado mes de marzo y tiene como fin posicionar la nutrición como causa nacional, reafirmándola como eje del desarrollo físico, emocional y cognitivo de los seres humanos.

Esta iniciativa moviliza y coordina actores públicos, privados, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación internacional y academia.

En el marco de esta alianza, cuatro agencias del Sistema de Naciones Unidas que comparten mandatos relacionados con alimentación y nutrición –Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)–, se unieron para dar una respuesta intergerencial para “Hacer Realidad los Derechos a la Alimentación y Nutrición de la Población Colombiana más Vulnerable”.