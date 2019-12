Obispos Católicos exigen al Eln la liberación de tres secuestrados en el Chocó

Loterias

Loterías del 01 de diciembre en Colombia:

DORADO

Noche 8007

CULONA:

Noche 8735

ASTRO LUNA

8366 – Signo Géminis

PIJAO:

8865

PAISITA:

Día 0732 – Noche 1943

CHONTICO:

Día 7952 – Noche 6541

CAFETERITO:

Noche 3841

SINUANO:

Día 2079 – Noche 9412

CASH THREE:

Día 573 – Noche 784

PLAY FOUR:

Día 5220 – Noche 3609

SAMAN:

6865

CARIBEÑA:

Día 9489 – Noche 7812

WIN FOUR:

2217

EVENING:

4156

MOTILÓN:

Tarde 7608 – Noche 1524

LA FANTÁSTICA:

Noche 1626

ANTIOQUEÑITA

Día 0567 – Tarde 0117

RESULTADOS DEL SÁBADO 30 DE NOV

BALOTO 02 03 18 21 36 13

Revancha 08 22 24 25 40 12

Boyacá 8696 – Serie 234

Cauca 0183 – Serie 021