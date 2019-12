¡Ojo! ¡No hay pólvora inofensiva! Cuídate y cuida a los tuyos en esta #NavidadSinPólvora

¡Ojo! ¡No hay pólvora inofensiva! Elementos como cohetes, pitos, totes, volcanes, luces de bengala y voladores son los que más quemados dejan, con lesiones en cara, ojos, manos y miembros inferiores.

Sigue estas recomendaciones para que tengas una navidad feliz y libre de accidentes con pólvora:

No permitas que tus hijos jueguen con estos elementos, pues también representan un riesgo de intoxicación.

Una simple chispita mariposa puede verse inofensiva, pero en realidad representa un riesgo letal y no es un juego de niños.

No permitas que los niños, niñas y adolescentes o personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

No manipules pólvora si no eres un experto y tienes licencia para hacerlo. Puedes resultar herido y afectar a otras personas.

Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévalos de inmediato al centro asistencial más cercano.

Recuerda que no hay pólvora inofensiva. Entre las más tóxicas y peligrosas están totes, mechas, buscaniguas, volcanes y voladores.

Si asistes a un espectáculo pirotécnico, cerciórate de que es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad.

NAVIDAD EN BOGOTÁ