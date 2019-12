SUGERENCIAS PARA DICIEMBRE Y PAREMOS EL PARO

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

En nuestro diplomado en educación para la vida en familia los invito a reflexionar sobre dos temas importantes en este fin de año.

1) SUGERENCIAS PARA DICIEMBRE

En nuestra cultura cantamos LLEGO DICIEMBRE CON SU ALEGRÍA, MES DE PARRANDAS Y ANIMACIÓN y como para los empleados de planta les llega una quincena adicional que llaman prima de navidad, en algunas personas los bolsillos se enloquecen, se abre desaforadamente el apetito para consumir licor y la parte afectiva pierde los estribos.

Con gran respeto y aprecio les dejo las siguientes sugerencias. Espero que sean útiles para una mejor vida en este fin de año.

CONTROLAR LOS GASTOS

Siga con la norma de conducta que enseña que NO DEBEMOS GASTAR MÁS DE LO QUE GANAMOS y que siempre habrá un margen de ahorro. Además, priorice los gastos. Vestuario, alimentación, gastos domésticos, diversión y fiestas. No piense en que lo primero es LA PARRANDA Y LA ANIMACIÓN. Es lo último, por lo menos para las personas racionales. Si tienen hijos, es importante renovar su vestuario. Que todo gasto sea acorde con su nivel económico.

Si tiene tarjetas de crédito no tome la decisión loca de comprar y comprar con plazos de varios meses. No se endeude y pague el saldo de sus tarjetas EN UNA SOLA CUOTA.

EDUCACIÓN PERMANENTE

Seguramente sus hijos están en vacaciones escolares. Recuerde QUE NO ESTÁN EN VACACIONES PARA APRENDER. El acceso al conocimiento no tiene vacaciones, ni festivos, ni descansos. No pierdan la opción aprovechar los cursos de vacaciones. Idiomas con profesores que sepan el idioma que enseñarán. Que sus hijos aprendan canciones, muchas canciones. Que hablen con personas que sean generosas y los infundan el amor por otros idiomas. Clases de natación, de música, de deportes, de teatro, etc., etc. Seleccionen buenos canales de TV. De historia, de investigación, de recreación sana, de buenos documentales. Ojo con dejarlos sin hacer nada. La ociosidad es una pésima compañía.

CERO EMBARAZOS

Las noticias informan que en AMÉRICA LATINA tenemos 191 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza. CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DE PERSONAS. Cuatro veces la población de Colombia, que aporta la no considerable suma de VEINTE MILLONES DE POBRES.

Una forma de prevenir la pobreza es SIENDO PROGENITORES RESPONSABLES. Por esta razón sugiero CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES y cero embarazos NO DESEADOS y en cuanto sea posible CERO EMBARAZOS antes de los 25 años de edad y con todo el cariño decidamos no tener en toda nuestra vida más de dos hijos.

Que sea una decisión por nuestra familia y por Colombia.

CERO VIOLENCIA EN Y CONTRA LA FAMILIA

En diciembre con tanta alegría, tanto licor, tanta parranda se disparan los sentimientos de reproche y de celos y hasta de venganza. Por favor, lo ruego con las manos puestas en oración y si tienen otras creencias, tomen la posición corporal que sea más noble y pacífica para que frenemos y pongamos barreras a toda forma de VIOLENCIA en y contra la familia. Decidamos que nuestro lenguaje sea amable, que no haya reproches, que optemos por cero vulgaridades y ánimo de castigar.

LOS MEJORES AUTO REGALOS

Démonos los mejores regalos, para nuestros componentes físico, mental, espiritual, afectivo, laboral, social y familiar. Que todo lo mejor sea para nosotros y veremos que podemos escalar a mejores niveles de calidad de vida.

2) PAREMOS EL PARO, PENDEJOS

Ahora invito a que hagamos una reflexión sobre los efectos del paro que hemos sufrido desde el pasado 21 de noviembre y que ha dejado miles de perjudicados, millones de pesos en daños en bienes que deben ser cuidados con especial afecto y cuidado porque están al servicio de la comunidad.

Este paro no genera sino daños y perjuicios a los menos favorecidos por los medios económicos, la educación, los salarios, la salud, la administración de justicia.

Es indudable que necesitamos ajustes, unos severos, para que tengamos una sociedad como la que describe la constitución de 1991, un listado quimérico de garantías y derechos que no se han logrado con ninguno de los acuerdos, pactos, compromisos de campaña de los candidatos.

Es importante que revisemos los caminos para la reivindicación social so pena de que perdamos al final el juicio y la razón que nos queda para imaginar un país en el que la equidad, la justicia sean los canales para la paz que sea el resultado de la minimización de la guerra.

A los organizadores del paro y a los que se dejan utilizar por los irresponsables que los echan a la hoguera y nunca ponen el pecho en el campo de batalla, les dedico el siguiente soneto

PAREN EL PARO, PENDEJOS

Paren el paro, pendejos,

Paren las marchas, borregos,

Que no dañan al gobierno

Dañan a su mismo pueblo.

Matan al pobre, a sus deudos,

Destruyen su propio acervo

Y el que ordena los desmedros

Los miran desde su cetro

Y atizan sonriendo el fuego

Como Nerón frente al ruedo

Viendo quemar al obrero.

Paren las marchas, pendejos

Y no reciban consejos

Para dañar a su pueblo.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 2 al 8 de diciembre de 2019

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089