Asaltaron a más de 20 deportistas que se encontraban en el desierto Mondoñedo

Se trata de un grupo de 23 personas, quienes practicaban deportes extremos en el desierto de Sabrinski en el alto de Mondoñedo, ubicado en la zona rural del municipio de Mosquera, quienes fueron víctimas de una banda de asaltantes conformada por cuatro hombres y dos mujeres.

El grupo, conformado por 15 adultos y ocho menores de edad, fue intimidado con arma de fuego, los obligaron a meterse a una cueva, los despojaron de sus ropas, los golpearon y se robaron sus pertenencias, según lo informaron las víctimas.

“Nos encerraron en la cueva y nos amarraron. Me decían que si me llegaba a mover me hacían más daño”, relató a Blu Radio una de las víctimas.

Además los delincuentes obligaron a dos mujeres a desnudarse y las atacaron en las piernas con palos y correas.

Los sujetos, que tenían en su poder armas blancas y de fuego, se llevaron bicicletas de alta gama, celulares, dinero y prendas.

Los delincuentes lograron huir antes de que llegaran las autoridades al lugar.

De igual manera, los ciudadanos denuncian que no recibieron atención inmediata por parte de las autoridades, pues, pese a que hicieron el llamado, la Policía de Cundinamarca, les señaló que hicieran el denuncio por internet.