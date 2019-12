Duque le dice a comité de paro: Convertir esto en un pugilato con el Gobierno, yo no le voy a jalar a eso

–«La conversación con todos los sectores es para entender las razones del malestar y buscar soluciones, sin excluir sectores. Pero convertir esto en un pugilato entre el Gobierno, yo no le voy a jalar a eso. Y por eso yo estoy invitando es a una conversación».

Las precisiones las hizo el presidente Iván Duque en un tácito mensaje al llamado comite de paro. El mandatario añadió: «La conversación es justamente para que entre todos entendamos cuál es la genuina razón del malestar y la abordemos entre todos. Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que una conversación la pongamos sobre la base de ultimátum y exigencias”.

En una entrevista con la periodista Claudia Palacios, dentro de un Foro del Canal 1, el jefe del Estado reiteró que “una cosa es la protesta pacífica, que es un derecho.

«Pero – dijo – yo pregunto: sobre la base de un derecho, ¿se puede afectar la movilidad de la ciudadanía? ¿Por qué las personas que están yendo a trabajar de un lugar a otro tienen que verse afectadas porque alguien les obstruye las vías? Yo no creo que obstruir las vías sea una expresión pacifica de la sociedad. Y que afectar el derecho al trabajo sea una expresión pacífica de la sociedad”, señaló.

“Entre otras cosas, un billón de pesos ha perdido el país en ocho días, afectando el comercio, afectando movilidad.

La pregunta es: ¿de verdad queremos también tirarnos la economía, sobre temas que se pueden conversar y que se han conversado y que, además, tienen espacios institucionales?”.

El Mandatario manifestó que “este no es un problema del Gobierno Nacional; es un problema de la sociedad y que involucra al Congreso, a las Cortes y a los alcaldes y a los gobernadores –a todos–, para escuchar y ver cuáles son las reclamaciones que tiene la sociedad”.

Dijo que “los que organizan el paro tienen que estar dispuestos a conversar con los que no participan en el paro, que también tienen algo que decir”.

Y rechazó que no se pueda hablar de temas laborales, ya que “como sociedad tenemos que ser capaces de enfrentar los problemas y buscarles soluciones”.

¿Entonces el mensaje que le estamos diciendo a la sociedad, a la que no decide parar, a la que decide seguir trabajando, es que solamente si son capaces de movilizarse en masa para agregar un paro serán escuchados?”, preguntó.

Y respondió: “Eso no es bueno para nuestra democracia. Por eso, atención, respeto, humildad para escuchar a los que se manifiestan, pero también para el resto de la sociedad que tiene algo que decir”.

Finalmente expresó: “Yo soy el Presidente de todos los colombianos. De los que paran y los que no paran, de los que marchan y los que no marchan, de los que votaron por mí y los que no lo hicieron. Y el único propósito que yo tengo es que el país progrese. Y por eso todos tienen que estar en la conversación”, puntualizó.