Murió encapuchado al que le explotaron en las manos varias papas bomba en Medellín

Loterias

Loterías del 02 de noviembre en Colombia:

Cundinamarca 3700 – Serie 180

Tolima 6458 – Serie 141

DORADO

Mañana 9750 – Tarde 0695

CULONA:

Día 5494 – Noche 3991

ASTRO SOL

1855 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

7803 – Signo Aries

PIJAO:

4462

PAISITA:

Día 6740 – Noche 2371

CHONTICO:

Día 5833 – Noche 9468

CAFETERITO:

Tarde 7220 – Noche 1836

SINUANO:

Día 0454 – Noche 3027

CASH THREE:

Día 628 – Noche 245

PLAY FOUR:

Día 5458 – Noche 1338

SAMAN:

3532

CARIBEÑA:

Día 0123 – Noche 5137

WIN FOUR:

5115

EVENING:

7429

MOTILÓN:

Tarde 2972 – Noche 3603

LA FANTÁSTICA:

Día 4084 – Noche 5406

ANTIOQUEÑITA

Día 1154 – Tarde 3853