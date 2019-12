Procurador pide al gobierno nacional sentarse a dialogar sin condiciones con el comité de paro

–El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió al Gobierno Nacional sentarse a la mesa con el comité organizador del paro, en “un diálogo inmediato, incluyente, efectivo y estratégico”, que es lo que está reclamando el país en las calles.

Colombia necesita un diálogo que venga desde la humildad de todas las partes y con el convencimiento de que hay que escucharse. ¡El Diálogo debe ser YA! y sin condiciones, éstas se deben discutir es en la mesa #DiálogoXColombia

En la sesión extraordinaria de la Cumbre sobre Diálogo Social, en la que participaron líderes del paro nacional, empresarios, partidos políticos, embajadores, entre otros, el jefe del Ministerio Público aseguró que es necesaria una convocatoria a una instancia de diálogo entre el gobierno y el comité del paro, para demostrar que es por esta vía que se construyen soluciones.

Afirmó que es obligación del Estado crear no solo unos canales de comunicación para escuchar a tantas ciudadanías, sino tener la capacidad de reaccionar ante tantas demandas que a su juicio son legítimas. “Es hora de crear confianza, desarmar la lengua y los espíritus, y del reconocimiento al otro como interlocutor”.

Carrillo Flórez aseguró que no se debe desactivar la protesta social legitima, sobre todo cuando son pacíficas, y agregó que en las manifestaciones del próximo miércoles lo importante es garantizar que no haya violencia y que no se repitan escenas de vandalismo.

El Procurador reveló que convocó a la Policía Nacional y al comité organizador del paro a una reunión para que existan reglas mínimas de convivencia que permitan sacar a la violencia de la protesta social.

Aseguró que el Ministerio Público nuevamente acompañará las movilizaciones en las calles, para proteger el derecho a la protesta social de los ciudadanos y verificar el cumplimiento de los protocolos por parte de la fuerza pública.