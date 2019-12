Avanzamos en denunciar la violencia contra las mujeres, pero no en evitarla: Concejal Bastidas

De 23,.189 mujeres que denunciaron violencia del 2014 al 2017, periodo que tompo Medicina Legal para evaluar la gravedad del problema, 14.145 fueron declaradas en alto riesgo de ser asesinadas. Es el 61 por ciento del total de las denuncias de mujeres en riesgo extremo o grave de feminicidio.

Esas cifras no pueden caer en el vacío, como sociedad tenemos que parar y reflexionar. Por qué después de tantas campañas, llamados, movilizaciones y denuncias, seguimos con este problema en crecimiento. Porque no son denuncias al azar, sino una evaluación que se hizo a los casos a los que se les aplicó el Protocolo de Valoración de Riesgo Feminicida. Es decir, se les aplicó un filtro serio y el nivel de gravedad no es un juego.

Me pregunto cuántos de estos casos terminaron en feminicidio, porque ese cruce de datos no lo hace el estudio de Medicina Legal. Hasta octubre del 2019 se reportaron 799 crímenes de mujeres. ¿Cuántas de ellas habían estado en el listado de las mujeres en alto riesgo de feminicidio? Hace falta ahondar en el estudio.

Cada vez la violencia es más severa: no solo es el control permanente a cada minuto del día que les quita la libertad a las mujeres, sino los golpes, los insultos con palabras soeces, la intimidación, el asedio psicológico y las violaciones.

Hasta octubre pasado se habían reportado este año 34.183 casos de violencia de pareja en el país. Son 3.418 al mes, y solo son los que llegan a Medicina Legal. Todos sabemos que más del 70 por ciento de los abusos se quedan en el hogar y es ahí donde las mujeres terminan asesinadas.

La ONU Mujeres reveló en su informe con motivo del Día Internacional Contra la Violencia hacia las mujeres que en el último año la violencia aumento en frecuencia y severidad en el 77 por ciento de los casos conocidos. Y Colombia hace parte de esa estadística.

Medicina Legal reveló en su informe que el 65 por ciento de los casos analizados de cuatro años se refiere a mujeres amenazadas de muerte. Hemos avanzado en visibilizar el problema, pero seguimos estancados para tomar acciones concretas. No estamos protegiendo a las mujeres.

CONCEJAL LUCÍA BASTIDAS