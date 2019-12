Maduro amenaza con encarcelar a Guaidó tras la reunión del TIAR en Colombia

–Nicolás Maduro aseguró que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), celebrada en Colombia fue un “fracaso” y tras afirmar que el presidente interino Juan Guaidó “se acabó políticamente” dijo que ahora le “espera” cárcel.

“Ha sido una reunión de fantoches, de payasos, no han podido con Venezuela y con el TIAR y sin el TIAR no podrán con Venezuela, repudio y rechazo el discurso de Iván Duque, ya lo he denunciado, en septiembre pretendió varios falsos positivos”, afirmó Maduro.

Entre tanto, durante un acto con seguidores el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, hizo un llamado a mantenerse “alerta” ante lo que calificó de cualquier pretensión de injerencia en Venezuela, haciendo referencia a la reunión del TIAR, mecanismo al que calificó de “obsoleto” e “inútil”.

Poco antes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó manifestó respaldo a la intervención del presidente colombiano, Iván Duque en la reunión del TIAR y aseguró que el gobierno en disputa representa y ampara una “estructura criminal” que amenaza a la región.

Guaidó insistió en que la presión diplomática “no es suficiente” pues debe ser efectiva, lo cual tiene que ver con soluciones para el pueblo venezolano.

“Hay una energía importante en la región, el flujo migratorio ya es insoportable (…) no es suficiente con victorias políticas tiene que ver soluciones para el pueblo venezolano, no es suficiente con tener el respaldo del mundo”, dijo. (Información VOA).