Cámara de Representantes de EE.UU. presentará la acusación formal para destituir a Trump

–La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, anunció este jueves que impartió instrucciones al panel del Poder Judicial de la misma corporación legislativa para redactar las acusaciones formales del juicio político contra el presidente Donald Trump.

«Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución», sostuvo Pelosi en diálogo con los periodistas en Washington.

«Nuestra democracia es lo que está en juego. El presidente no nos deja otra opción que actuar», advirtió.

Previamente, el presidente Donald Trump hizo un llamado a los demócratas de la Cámara de Representantes a que actúen rápidamente si van a acusarlo en el marco del juicio político que promueven, para que «podamos tener un juicio justo en el Senado» y el país pueda seguir adelante.

En una serie de tuits publicados la mañana de este jueves, Trump reitera su opinión de que los demócratas «no tienen un caso de juicio político», y agregó que «están degradando a nuestro país».

Además, el presidente afirma que a los demócratas «nada les importa» y «se han vuelto locos».

«Los demócratas que no hicieron nada tuvieron ayer un día históricamente malo en la Cámara. No tienen ningún caso de juicio político y están degradando a nuestro país. Pero nada les importa, se han vuelto locos. Por lo tanto, digo, si me van a acusar, hágalo ahora, rápido, para que podamos tener una feria …», trino Trump.

Y agregó:

«….. juicio en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a los negocios. Tendremos testimonio de Schiff, los Bidens, Pelosi y muchos más, y revelaremos, por primera vez, cuán corrupto es realmente nuestro sistema. Fui elegido para «limpiar el pantano», ¡y eso es lo que estoy haciendo!».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019