Fiscalía de la CPI «seguirá de cerca» los macrocasos de la JEP de Colombia

Loterias

Loterías del 04 de noviembre en Colombia:

Baloto 10 15 16 29 39 16

Revancha 02 04 18 28 33 11

Meta 7831 – Serie 022

Manizales 3344 – Serie 094

Valle 5683 – Serie 180

DORADO

Mañana 4399 – Tarde 5477

CULONA:

Día 0081 – Noche 4204

ASTRO SOL

4210 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

2772 – Signo Capricornio

PIJAO:

7273

PAISITA:

Día 9118 – Noche 0197

CHONTICO:

Día 3486 – Noche 9984

CAFETERITO:

Tarde 0487 – Noche 0547

SINUANO:

Día 0615 – Noche 2357

CASH THREE:

Día 649 – Noche 035

PLAY FOUR:

Día 4323 – Noche 8760

SAMAN:

8709

CARIBEÑA:

Día 0624 – Noche 8510

WIN FOUR:

9351

EVENING:

8317

MOTILÓN:

Tarde 7244 – Noche 1866

LA FANTÁSTICA:

Día 0735 – Noche 7738

ANTIOQUEÑITA

Día 0039 – Tarde 1158