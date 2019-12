Más de 1.800 colombianos se han declarado en quiebra en el 2019

Más de 1.800 colombianos se han acogido a la ley de insolvencia en el 2019, según lo reveló la firma Insolvencia Colombia, pionera en el país en la consultoría a personas naturales sobre este tema.

La organización afirmó también que cerca del 60% de los más de 6.800 colombianos que han asesorado en los últimos años para declararse insolventes económicamente, son hombres.

Así mismo, “el análisis estableció que el 81% de las personas que se han acogido a la ley de insolvencia son profesionales con empleos bien remunerados, y el 57% con ingresos superiores a los 4 millones de pesos, lo que evidencia que la insolvencia aplica a quienes no saben manejar sus finanzas y no a quienes no tienen un poder adquisitivo”, explica Leonardo Novoa, Analista de Datos de Insolvencia Colombia.

Para Luis Benítez, consultor financiero y Director de Insolvencia Colombia, “el fin para el cual se creó la ley se está cumpliendo, las personas buscan la insolvencia para llegar a acuerdos de pago con sus acreedores, después de cinco años la tendencia consolida y podemos hablar de que esta ley está cumpliendo su cometido”.

Una segunda oportunidad

La ley de insolvencia de persona natural (ley 1564) se estableció en el 2012 como un “salvavidas” y una segunda oportunidad para aquellas personas naturales no comerciantes que están en mora con sus obligaciones financieras, para que puedan renegociarlas con sus acreedores, mientras que les suspenden procesos de embargo.

A nivel nacional, las regiones donde se efectúan el mayor número de insolvencias son Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia.

“Muchas personas no conocen la ley de insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas, y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa. Por eso es importante detectar a tiempo las incapacidades de pago, buscar acompañamiento y acogerse a la Ley, para tener una segunda oportunidad financiera sin esperar a que la situación sea crítica”, explica Benítez.

Otro de los datos que arrojó el estudio es que los acuerdos de pago se dan en 6 de cada 10 trámites de insolvencia, lo cual demuestra que el procedimiento está siendo utilizado para lo cual fue diseñado: acercar a las partes a soluciones de conflictos mediante la negociación de deudas.

En tipos de perfiles del insolvente, se evidencia también que las personas con hijos representan el 72% de las personas que buscan la insolvencia, mientras que las personas con pareja representan el 49%.

Una herramienta gratuita para saber qué tan cerca puede estar de tener problemas financieros

La firma Insolvencia Colombia desarrolló una herramienta gratuita para que las personas puedan conocer la cercanía que tienen de un perfil con inconvenientes financieros o de insolvencia.

Se trata de una calculadora virtual que utiliza un modelo matemático de regresión logística, el cual permite predecir y saber quiénes pueden tener inconvenientes financieros mediante una aproximación con solo saber algunos datos de los ciudadanos y así responder la pregunta: ¿Qué tan probable es que yo esté en insolvencia?

La herramienta, disponible de forma gratuita en www.mejorfuturo.co, se basa en datos históricos que la firma ha recolectado en más de 5 años de operación y que se alimenta continuamente a través de la data de nuevas personas, con el uso de una técnica supervisada de Inteligencia Artificial.

Insolvencias en Bogotá

Al análisis de Insolvencia Colombia determinó que en Bogotá se solicitan el 71% de las insolvencias a nivel nacional, siendo las localidades de Suba, Chapinero, Kennedy, Engativá y Usaquén, donde se concentran el mayor número.