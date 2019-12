Centrales obreras notifican que el paro continúa y anuncian un «plantón» y una toma de Bogotá

–El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, anunció que el paro nacional continúa y que este lunes 9 de diciembre se realizará un «plantón» en el lugar donde se esté negociando el salario mínimo.

Además, indicó que los sectores sindicales realizarán una «toma de Bogotá» el día en que se vote la Reforma Tributaria en el Congreso de la República.

«Habrá un cacerolazo con todas las delegaciones frente al Congreso de la República», añadió.

El hecho es que la la segunda jornada de conversaciones con el Gobierno Nacional concluyó este jueves sin lograr un acuerdo para conjurar la crisis y las marchas. (Tampoco hubo resultados de la primera sesión de la comisión de concertación para fijar el nuevo salario mínimo para el 2020).

Según el comité de paro, «los diálogos van en retroceso»y «el Gobierno Nacional está dilatando la negociación».

Al efecto, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, aseguró en su cuenta en Twitter que «el Gobierno se niega a negociar. No escucha. Básicamente quiere un comité de aplausos».

Y agrega: «Pues seguiremos en las calles, con aplausos, cacerolas, música, arengas, pacífico pero con emoción… La movilización social continúa porque nuestro país requiere un cambio».

La central obrera CGT insistió en que seguirán en las calles para decir:

-No a la reforma tributaria

-No más corrupción

-Salario vital, trabajo decente

-No al holding financiero

-Sí a la paz

Por qué marchan?

El coordinador diálogo en representación del gobierno, Diego Molano, manifestó que el Ejecutivo tiene voluntad de mantener una «conversación que permita resolver las inquietudes de todos aquellos que hacen parte de las manifestaciones».