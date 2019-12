Duque dice que defenderá tajantemente el Piso Mínimo Social, que protege a quienes ganen menos de un salario mínimo

Al intervenir en el 87° Congreso Nacional de Cafeteros, que organiza la Federación Nacional de Cafeteros, el Jefe de Estado afirmó hoy que “el Piso Mínimo Social es el primer paso para la protección de la vejez, de los habitantes del campo colombiano, y lo vamos a defender”.

Así lo anunció este viernes el Presidente Iván Duque Márquez, al intervenir en el 87° Congreso Nacional de Cafeteros, que organiza la Federación Nacional de Cafeteros, evento en el cual el Mandatario fue vehemente al defender el Piso Mínimo Social, como herramienta de protección con la cual se formalizará la seguridad social para las personas que ganen menos de un salario mínimo en el país.

En la misma línea, explicó que “lo que el Piso Mínimo Social busca es la protección de los habitantes del campo, porque es en el campo donde hay mucha informalidad laboral”.

Al referirse a los caficultores presentes en el Congreso, el Presidente les reconoció que han sido ellos los “líderes en el proceso de adoptar el Piso Mínimo Social, acompañados por la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)”.

Reiteró que el Piso Mínimo Social es “justamente para eso, para que en la vejez tengamos esa protección, sobre todo en las zonas donde hemos tenido una informalidad acumulada por años”.

Cabe subrayar que el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ establece que el Piso Mínimo de Protección Social estará integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Salud, en materia de salud, el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), como mecanismo de protección a la vejez, y el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.