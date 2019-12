Iniciativa busca nivelar escala salarial en planta de funcionarios del Concejo de Bogotá

Loterias

Loterías del 05 de noviembre en Colombia:

Bogotá 8757 – Serie 009

Quindio 4764 – Serie 085

DORADO

Mañana 2666 – Tarde 0350

CULONA:

Día 1512 – Noche 0171

ASTRO SOL

5984 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

8395 – Signo Tauro

PIJAO:

1080

PAISITA:

Día 8530 – Noche 0723

CHONTICO:

Día 7906 – Noche 7624

CAFETERITO:

Tarde 7743 – Noche 5466

SINUANO:

Día 6077 – Noche 0819

CASH THREE:

Día 172 – Noche 313

PLAY FOUR:

Día 9155 – Noche 7568

SAMAN:

3403

CARIBEÑA:

Día 4031 – Noche 2413

WIN FOUR:

5091

EVENING:

5901

MOTILÓN:

Tarde 9560 – Noche 9555

LA FANTÁSTICA:

Día 9962 – Noche 0150

ANTIOQUEÑITA

Día 5778 – Tarde 8474