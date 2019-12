Ya se reportan 30 quemados con pólvora en primeros días de diciembre

La cifra fue entregada por el Instituto Nacional de Salud, tras indicar que los primeros seis días de diciembre se han reportado 34 casos de quemados por el uso de la pólvora, entre los que se encuentran 10 son menores de edad.

El 20% de las heridas fueron ocasionadas por la manipulación de totes, También se reportó que Antioquia y Valle del Cauca con 19 afectados, siguen siendo los territorios en donde más quemados hay.

En caso de una quemadura tenga en cuenta:

– Lavar la quemadura con agua fría o fusión salina fría.

– No aplicar remedios caseros como: aceites, mantecas de cacao, coco.

– No usar crema de dientes, ni jabón.

– Tal vez usar crema humectante o antiséptica medicada.

– Si la persona está usando anillos y la quemadura fue en las extremidades superiores, debe quitárselos.

– No esperar más de seis horas para atender la quemadura.

– Debe dirigirse a una clínica o servicio de urgencias.