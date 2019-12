Cierres viales y desvíos por la “Noche de las velitas y carrera Scotiabank Colpatria en ascenso

–Con el fin de permitir la realización del evento la “Noche de las velitas y carrera Scotiabank Colpatria en ascenso” este sábado 7 y domingo 8 de diciembre de 2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó varios cierres viales.

A continuación se detallan los cierres viales:

——————————————————————————————————

————————————————————————————————–

Recorrido ascenso a la torre Colpatria (8 de diciembre)

Salida de la av. carrera 7 sobre el puente de la av. calle 26 – av. carrera 7 al sur – ingreso a torre Colpatria por el acceso noroccidental y recorrido por la parte interna del edificio.

Cierres viales autorizados

Desvíos autorizados

-Los usuarios que circulan en sentido occidente- oriente por la calle 24 y desean tomar la av. carrera 7 al norte, deberán tomar la av. Caracas o la av. carrera 10 al norte

-Los usuarios que circulan en sentido occidente – oriente por la calle 24 deberán tomar carrera 13 al sur – av. calle 19 al oriente (Mapa 2).

-Los usuarios que circulan en sentido occidente – oriente por la av. calle 26 y desean tomar la av. carrera 7 al norte, deberán tomar la av. carrera 13A al sur – calle 24A al occidente – av. Caracas al norte (Mapa 3).

-Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la av. calle 26 y desean tomar la av. carrera 7 al norte, deberán tomar la av. Caracas al norte (Mapa 4).

-Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la carrera 9 y toman la calle 24 al oriente y av. carrera 7 al norte, deberán tomar la av. carrera 10 al norte (Mapa 5).

-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la transversal 6 y toman la av. calle 26 al occidente deberán tomar la calle 27 al oriente – av. carrera 5 al sur y av. calle 26 al occidente

Recomendaciones y observaciones

-Las troncales de TransMilenio no se verán afectadas por la realización del evento.

-A los asistentes al evento se les recomienda llegar preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

-Se recomienda programar los viajes y actividades de los días sábado 7 y domingo 8 de diciembre de 2019 en los sectores afectados por el desarrollo del evento.

-Se le solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización del evento y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la ciudad de Bogotá.

-Se les solicita a los usuarios de las vías atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos a ejecutar para el desarrollo del evento.

-Se les recomienda a los ciudadanos hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como del transporte público.

-La ciclovía el día 8 de diciembre operará en un solo carril por la av. carrera 7 desde la calle 24 hasta la av. calle 26.