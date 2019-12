Avanza implementación del Sistema de Semáforos Inteligente (SSI) de Bogotá

Loterias

Loterías del 07 de noviembre en Colombia:

Baloto 12 15 16 38 39 10

Revancha 02 10 36 37 40 15

Boyacá 8968 – Serie 257

Cauca 9016 -Serie 017

DORADO

Mañana 6780 – Tarde 7659 – Noche 6765

CULONA:

Día 6658

ASTRO SOL

3109 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

0364 – Signo Géminis

PIJAO:

7710

PAISITA:

Día 0429 – Noche 8121

CHONTICO:

Día 4667 – Noche 4115

CAFETERITO:

Tarde 9812 – Noche 7140

SINUANO:

Día 2424 – Noche 9263

CASH THREE:

Día 023 – Noche 994

PLAY FOUR:

Día 9830 – Noche 2821

SAMAN:

2291

CARIBEÑA:

Día 0901 – Noche 8989

WIN FOUR:

8787

EVENING:

2465

MOTILÓN:

Tarde 3526 – Noche 5518

LA FANTÁSTICA:

Día 2106 – Noche 1973

ANTIOQUEÑITA

Día 4693 – Tarde 8304

Paisa Lotto

6624