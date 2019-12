Pacífico y festivo fue el concierto protesta «Un canto por Colombia»; ahora siguen un plantón y nuevo cacerolazo

–El llamado concierto móvil «Un canto por Colombia en la Calle» se cumplió este domingo sin problemas ni alternaciones de orden público.

En en forma festiva y seguido de gran cantidad de manifestantes, avanzó la tractomula, cama baja, con los artistas que se sumaron a la protesta recorriendo sitios prefijados en la capital de la República, ubicados en el Parque Nacional, Parque de los Hippies y la Calle 85.

El Concierto del Paro llenó la Avenida Séptima de Bogotá.

«No sólo es música, son artistas, cantantes, intérpretes… tomando voz por las peticiones de los colombianos. El país se está movilizando para lograr que el Gobierno también se movilice», trinaron los promotores.

«Quizás no tengamos ejércitos de bots y usuarios ficticios para crear falsas tendencias y generar desinformación. No, somos miles de colombianos unidos en movilización en las calles, #UnCantoXColombia porque no nos callarán. No desistiremos», reesaltó Fecode en su cuenta en Twitter.

Un gran logro del #ParoNacional contra el #PaquetazoDeDuque ya ha sido que son miles de jóvenes colombianos quienes han asumido conciencia de su futuro, de sus derechos y que están en movilización por la defensa de estos. #UnCantoXColombia un canto por el futuro del país. pic.twitter.com/9659IhhMif — fecode (@fecode) December 8, 2019

También afirma:

-Dicen que somos unos pocos y que no tenemos razones para salir a las calles a la movilización. Pues somos miles de colombianos hastiados de la corrupción, las mentiras y la vulneración de nuestros derechos. Estamos unidos, en marcha y en paz. #8DElParoSigue y se agita.

Entonces, Colombia está despertando con el sonido de las cacerola, la música de la movilización y nuestras voces unidas. #8DElParoSigue con un #UnCantoXColombia pic.twitter.com/yUAhV2VQMm — fecode (@fecode) December 8, 2019

La CUT reitera que el gobierno debe escuchar los reclamos de millones de colombianos en las calles.

Y afirman: Llenando las calles de arte y dignidad

#UnCantoXColombia Por la educación gratuita y de calidad, por el salario vital, por la salud digna. #8DParoNacional #8DElParoSigue pic.twitter.com/cceK4aaPyX — CGT COLOMBIA (@CGTCol) December 8, 2019

Pero, como dice la CUT, el paro continúa. Y por ello para este lunes está convocado un «plantón en el lugar donde se esté negociando el salario mínimo».

Además está programda «una toma de la ciudad de Bogotá», y una concentración en la Plaza de Bolívar, con «un inmenso Cacerolazo contra la reforma tributaria, en el momento en que se esté debatiendo y aprobando en las plenarias de Senado y Cámara».

A la par con la discusión del salaria mínimo en la comisión de concertación, las centrales obreras esperan iniciar este miércoles una negociación en torno al pliego de 13 puntos que presentaron al gobierno nacional.

El encuentro está programado para las 2 de la tarde.

Estos son los 13 puntos planteados en el Pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro:

1. Retiro del proyecto de ley de reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República.

2. Derogatoria inmediata del decreto Nº 2111, de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.

3. Derogatoria de la circular Nº 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada.

4. Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional responsables de la muerte de Dilan Cruz.

5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional.

6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240, y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.

7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros:

– Estudiantes universitarios

– Organizaciones indígenas

– Trabajadores estatales

– FECODE

– Sectores campesinos y agrarios

– Comunidades y poblaciones afros

-Políticas y definiciones relacionadas con procesos y poblaciones afros, LGTBI, raizales, de Género.

Cómo parte integral del pliego presentado al gobierno, se abordará con la comisión designada por las organizaciones sindicales y gremiales del sector, los puntos relacionados con la salud, como derecho fundamental, universal, gratuito y de calidad; el manejo de sus recursos económicos sin intermediación; financiación de la red pública hospitalaria por el Estado; En relación con el sector del arte y la cultura y su relación con la economía naranja y las decisiones que al respecto se han tomado, incluimos este sector que hace parte del Comité Nacional de Paro para que tenga con los responsables de esa política la presentación, discusión, análisis y negociación de sus peticiones.

9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana de los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.

10. El Gobierno abordará con Defendamos la Paz (DFL) el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.

11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.

12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema Electricaribe. Discusión y definiciones sobre los servicios públicos domiciliarios.

13. Definición de las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

Definición de las políticas minero energética, explotación minera y demás relacionadas con el sector, teniendo como actores las organizaciones sindicales del ramo, la Mesa Minero-Energética y Conaminercol.