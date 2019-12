Un hombre se come una obra de arte de 120.000 dólares: un plátano pegado a la pared

–Un artista de performance conmocionó a la multitud que asistía a la exposición de Art Basel en Miami este sábado (08.12.2019) cuando agarró un plátano que había sido pegado a una pared de la galería y se lo comió. El plátano era, de hecho, una obra de arte del artista italiano Maurizio Cattelan titulado «Comediante» y vendido a un coleccionista francés por $ 120.000 dólares.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, David Datuna, quien se describe a sí mismo como un artista estadounidense nacido en Georgia que vive en Nueva York, se acerca al plátano y lo saca de la pared con la cinta adhesiva. «Representación artística … artista hambriento», dijo, mientras pelaba la fruta y lo mordía. «Gracias, muy bien», dijo.

The really, really, really, really expensive banana at #ArtBasel was eaten this afternoon by a New York artist (Vid: David_Datuna) pic.twitter.com/90mUhktyqd

— Joel Franco (@OfficialJoelF) December 8, 2019