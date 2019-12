Demócratas acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso en su juicio político

–En rueda de prensa en Washington, los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. revelaron este martes los dos artículos de juicio político que se presentarán contra el presidente Donald Trump: Abuso de poder y obstrucción del Congreso.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerrold Nadler, aseguró que Trump abusó de su poder al presionar a Ucrania. En su opinión, el presidente estadounidense «se ve a sí mismo por encima de la ley». «Debemos ser claros, nadie, ni siquiere el presidente, está por encima de la ley», declaró Nadler.

Igualmente afirmó: “Él puso en peligro nuestra democracia, puso en peligro nuestra seguridad”.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, flanqueada por los presidentes de las comisiones que participaron en la investigación de juicio político, calificó el momento como un “acto solemne”.

Se anticipa que la votación en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes tenga lugar en cuestión de días y que en el pleno de la Cámara se vote para Navidad.

Trump es el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. Si es acusado, será el tercer presidente en enfrentar un juicio en el Senado.

Más temprano el martes, el presidente Trump tuiteó que no hizo «NADA» mal y que acusar a un presidente con su historial es «pura locura política».

«Acusar a un presidente que ha demostrado a través de los resultados, incluida la producción de quizás la economía más fuerte en la historia de nuestro país, tener una de las presidencias más exitosas de la historia, y lo más importante, ¡que no ha hecho NADA mal, es pura locura política!

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019