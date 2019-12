Bolsonaro llama «mocosa» a Greta Thunberg por denunciar asesinato de indígenas en Brasil

Loterias

Loterías del 10 de diciembre en Colombia:

Cruz Roja 6088 – Serie 059

Huila 8153 – Serie 005

DORADO

Mañana 2654 – Tarde 7177

CULONA:

Día 2952 – Noche 6590

ASTRO SOL

3643 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

9953 – Signo Sagitario

PIJAO:

3611

PAISITA:

Día 0760 – Noche 8828

CHONTICO:

Día 7622 – Noche 4104

CAFETERITO:

Tarde 6408 – Noche 5030

SINUANO:

Día 2267 – Noche 1885

CASH THREE:

Día 016 – Noche 578

PLAY FOUR:

Día 7052 – Noche 3859

SAMAN:

8505

CARIBEÑA:

Día 6227 – Noche 1101

WIN FOUR:

1187

EVENING:

7102

MOTILÓN:

Tarde 9053 – Noche 3944

LA FANTÁSTICA:

Día 1035 – Noche 7084

ANTIOQUEÑITA

Día 4497 – Tarde 4959