350 exmiembros de las Farc-EP aportaron verdad en casos de secuestro

Loterias

Loterías del 11 de diciembre en Colombia:

Baloto 04 13 24 39 41 01

Revancha 08 15 26 32 37 03

Meta 1936 – Serie 028

Manizales 0984 – Serie 061

Valle 9589 – Serie 005

DORADO

Mañana 6278 – Tarde 1507

CULONA:

Día 3926 – Noche 8278

ASTRO SOL

1073 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

7955 – Signo Tauro

PIJAO:

0499

PAISITA:

Día 8592 – Noche 0959

CHONTICO:

Día 3475 – Noche 5784

CAFETERITO:

Tarde 1780 – Noche 6226

SINUANO:

Día 1087 – Noche 5752

CASH THREE:

Día 962 – Noche 725

PLAY FOUR:

Día 0664 – Noche 9637

SAMAN:

3935

CARIBEÑA:

Día 8792 – Noche 3830

WIN FOUR:

0903

EVENING:

7246

MOTILÓN:

Tarde 9235 – Noche 6595

LA FANTÁSTICA:

Día 8974 – Noche 5128

ANTIOQUEÑITA

Día 2555 – Tarde 7117