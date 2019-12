¿Estás listo para la Ciclovía Nocturna? ¡Aquí toda la información que necesitas!

Este jueves 12 de diciembre llega la versión 22 de la Ciclovia Nocturna en Bogotá, el espacio perfecto para que todos los ciudadanos disfruten de 98.5 kilómetros para rodar por la ciudad.

El evento contará con nueve puntos de Recreovía en diferentes sectores de la ciudad con la siguiente programación:

6:20 p.m. Sesiones de rumba crossover

7:15 p.m. Rumba navideña

8:10 p.m. Rumba ‘hora loca’ a las 8:10

9:05 p.m. Rumba electro / viejoteca

Estos son los puntos de recreovía:

Avenida Boyacá con calle 145 (Colina Campestre)

Carrera 9 con calle 134 (plazoleta almacén Éxito)

Avenida Boyacá con avenida 1 de Mayo

Carrera 50 con calle 3 (parque barrio El Sol)

Calle 26 con carrera 19 (parque El Renacimiento)

Carrera 9 con calle 155

Carrera 15 con calle 87 (parque lineal El Virrey)

Calle 17 sur con carrera 24 (parque Valvanera)

Carrera 7 con calle 36 (parque Nacional).

Además, se entregarán pasaportes con acceso a diez atracciones del parque Mundo Aventura (cupos limitados), y show de pirotecnia a las 11 de la noche.

Así mismo, habrá puntos de Smartfit en el parque Nacional, entre las 6 y 10 de la noche con rutinas de fit combat y zumba, y en los intermedios standup comedy y música con DJ. En el punto de Colina Campestre (avenida Boyacá con calle 145) bailaremos rutinas de zumba y combat desde un camión tarima.

La logística de la Ciclovía Nocturna incluye la presencia de 1.200 unidades de la Policía Nacional, 90 funcionarios de logística, 360 Guardianes de Ciclovía, 50 unidades de la Secretaría de Movilidad, además del apoyo de entidades como Ejército de Colombia, Cuerpo Oficial de Bomberos y Secretaría de Salud de Bogotá.

Recomendaciones

Se recomienda a los usuarios no descuidar a los menores de edad, no consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas y no descuidar objetos personales. También, usar ropa y calzado cómodos, usar elementos de seguridad como casco, cinta reflectiva y luces para los ciclistas, ser prudente, respetar las señales de tránsito, llevar mascotas siempre con collar, acatar las recomendaciones de las autoridades y portar documentos de identidad. Se sugiere a los conductores de vehículos particulares, regresar a sus lugares de residencia antes de las 6 de la tarde, mientras el servicio de TransMilenio se ampliará en una hora para facilitar el retorno a casa.

¿Cuáles son las vías habilitadas para la ciclovía nocturna?

Son en gran parte las mismas que atienden el servicio de la Ciclovía dominical y de fines de semana, es decir las siguientes:

Calle 26, entre carrera 7 y monumento Reyes Católicos

Carrera 7, en su tramo sur entre av. 1 de mayo y calle 7 y en su tramo norte entre calles 26 y 116 o Avenida Boyacá, entre parque El Tunal y calle 170

Calle 72, entre carrera 7 y 15

Calle 116 entre avenida Boyacá y carrera 7

carrera 9 entre calles 116 y 170

carrera 15 entre calles 72 y 127

carrera 60 y calle 44 sector CAN

calle 17 sur, entre calle 39 sur y avenida Boyacá

Los corredores NO habilitados son los siguientes:

Avenida Boyacá, entre parque El Tunal y diagonal 68 sur

Tramo de la diagonal 39 desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 5 (sector del parque Nacional) o Avenida Las Américas entre carrera 50 y carrera 43

Carrera 43 entre avenida Las Américas y calle 12 B

Calle 13 entre carrera 43 y carrera 50 o

Los tramos de ciclovía del Parkway y Bosa.