Robos en propiedad horizontal aumentan hasta un 15% en época decembrina

Las dinámicas que la temporada de Navidad propicia en las principales ciudades del país ocasionan que los robos en propiedad horizontal aumenten considerablemente. Hasta un 15 % llegan a alcanzar los casos de hurto dentro de conjuntos residenciales a lo largo y ancho de toda Colombia.

A partir de su experiencia, Omar Cortés, gerente de Edifito.co, explica que las causas de que hechos como éste se promuevan en diciembre están relacionadas con el manejo de dinero que tienen las personas durante la temporada. También es consecuencia de la migración constante que hay en los inmuebles por la época de vacaciones.

“No es secreto que desde mediados de diciembre y hasta mediados de enero las ciudades caminan con otros ritmos. Desde el 15 y hasta el 25 de diciembre, con el pago de primas y las compras navideñas todo está revuelto. Los centros comerciales llenos de personas concentradas al consumo de la época. Prácticamente todo se centra en las compras”.

Luego, comenta Cortés, desde el 25 de diciembre y hasta mediados de enero las propiedades empiezan a quedarse solas. Los residentes deciden salir de la ciudad o del país y esto promueve que la delincuencia común defina sus estrategias para robar en los edificios.

Los lugares más vulnerables en condominios y conjuntos residenciales son las zonas comunes, parqueaderos de visitantes, parques infantiles que colinden con la calle, sitios que no tienen cámaras de vigilancia o que no son muy concurridos por peatones. Las porterías de edificios que no tienen un esquema de seguridad armado o con una sola vía de acceso pueden ser burlados fácilmente por los delincuentes.

Las ciudades del país donde más robos en propiedad horizontal se registran durante diciembre son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira y Cartagena.

Consejos para evitar robos

Luz Marina Aponte, administradora de propiedad horizontal con más de 10 años de experiencia, aconseja a los residentes que piensan salir de sus viviendas durante la temporada navideña acatar las siguientes recomendaciones:

– Informar en portería y administración, a través de una carta firmada, las fechas en las que la propiedad estará desocupada.

– En la misma misiva deben informar si alguna persona está o no autorizada para ingresar al inmueble.

– Bajar los tacos de luz y cerrar los registros de gas y agua.

– No dejar mascotas solas en la vivienda.

– Cerrar muy bien las puertas. Se recomienda que éstas tengan chapas de seguridad.

– Cerrar correctamente las ventanas.

– Dar aviso a algún vecino de confianza que pueda colaborar o informar a los propietarios en el caso de alguna eventualidad con su inmueble.

La experta recomienda no dejar llaves con terceros, de hacerlo, sólo si se trata de algún familiar de plena confianza, previamente autorizado y con condiciones de acceso (detallar días, horas y motivos de la visita).

Empresa de vigilancia: clave para el resguardo de conjuntos

La administradora Luz Marina Aponte asegura que antes de contratar a una empresa de vigilancia, los condominios deben asegurarse de que ésta cuente con ciertas condiciones.

“Para lograr un esquema de seguridad completo, primero debemos hacer una valoración exhausta de la empresa antes de contratarla. Si tienen autorización para funcionar, supervisar las licencias, pólizas, pago de parafiscales, músculo financiero estable. Que sea evidente que pueda sostener a la copropiedad en el momento de algún siniestro. También se revisa su trayectoria, experiencia y resultados con otros conjuntos”.

Asegura que en el mercado existen muchas empresas que ofrecen valores agregados sin tener la capacidad de cumplirlo. Hace un llamado de atención a los condominios a no aceptar ofertas con bonos de retroventas. “Las empresas serias sólo ofrecen servicios, seguridad, pagos al día y cumplimiento de leyes hacia sus trabajadores”.

La responsabilidad de la empresa de vigilancia en hechos vandálicos dentro de los conjuntos residenciales es total. Ellos deben acatar las indicaciones dadas por la administración y los residentes. Cada empresa tiene sus rutinas de vigilancia para tener acceso y control de todos los puntos del conjunto.