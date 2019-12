5 consejos para aprovechar las vacaciones escolares

Las vacaciones de fin de año y temporada navideña se convierten para muchos padres en un dolor de cabeza, en especial, para aquellos que no cumplieron sus metas durante el periodo escolar y que ahora no aprovechen las vacaciones de temporada para combinar actividades de descanso como paseos y celebraciones con cursos o talleres que puedan mejorar sus competencias académicas o nuevos saberes.

“Muchas veces los estudiantes terminan clases y no practican en vacaciones lo aprendido y tampoco refuerzan con alternativas de educación personalizada las áreas que le generaron mayor dificultad”, expresó Camilo Sardi, Co Fundador de Maestrik, la plataforma líder en Colombia de educación personalizada para que miles de estudiantes puedan aprender sobre aquellos conocimientos que requieren refuerzo y sobresalir en distintas competencias o simplemente aprender por motivación personal.

Ante esta realidad, la plataforma líder en educación personalizada que cuenta con más de 300 áreas de conocimiento aporta cinco consejos para aprovechar el tiempo durante las vacaciones y realizar refuerzos escolares:

1. Analizar los resultados obtenidos del curso o grado que acaba de finalizar, en especial si el estudiante tuvo que recuperar alguna asignatura.

2. Combinar actividades de descanso como paseos con actividades de repaso en las áreas que más se le dificultó al estudiante durante el año.

3. Tomar un curso vacacional o clases personalizadas para mejorar o reforzar conocimientos, es útil para aclarar las dudas que no se han logrado solucionar por sí mismos de forma individual.

4. Utilizar recursos innovadores y tecnologías, existen diversas plataformas y juegos en la red además de lecturas creativas que pueden motivar el aprendizaje.

5. Establecer un horario, para muchos las vacaciones son sinónimo de dormir hasta tarde, acostarse tarde, es recomendable mantener sus hábitos diarios y que éstos no se pierdan para que después la vuelta al colegio no sea tan brusca.

